Im Jahr 2012 veröffentlichte VIGOUR seinen ersten Bildkalender. Seitdem zählt er in unzähligen Fachhandwerksbüros zur Standardausstattung. Jetzt steht bereits die zehnte Ausgabe in den Startlöchern und wird in wenigen Wochen über den Großhandel an das Fachhandwerk verteilt. Einen Vorgeschmack auf die Jubiläums­ausgabe liefert schon jetzt das neue Making-of-Video.

Reinzuschauen lohnt sich. War die Crew im vergangenen Jahr auf Mallorca unterwegs, ging es für das Kalendershooting in diesem Jahr in die Sächsische Schweiz. Atem­beraubende Aussichtspunkte bilden einen eindrucksvollen Rahmen für die Monats­motive, auf denen bezaubernde Models und insgesamt 13 VIGOUR-Produkte in Szene gesetzt sind.

Das Making-of-Video finden Sie auf YouTube über folgenden Link: https://youtu.be/jXTDMd85b4g

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „In diesen besonderen Zeiten, in denen Urlaubsreisen ins Ausland nur eingeschränkt möglich sind, genießen viele ihre Freizeit in Deutschland und entdecken die eine oder andere Perle. Die Sächsische Schweiz zählt zweifellos dazu. Die weiten Blicke und die kleinen Schätze sorgen für ein wunder­bares Ambiente, um unsere Produkte ins Rampenlicht zu rücken. Wir holen mit dem Kalender ein Stück Heimaturlaub in die Betriebe des Fachhandwerks.“