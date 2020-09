Das Buderus Logaplus Paket (W42/W42S) mit dem Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i ist vom 01. September 2020 bis zum 30. November 2020 als Aktionsangebot zum Preis des vergleichbaren Logaplus Paketes mit dem Logamax plus GB172 erhältlich. Quelle: Buderus

Im Herbst fallen nicht nur die Blätter, sondern auch die Preise: Heizungsfachfirmen, die sich im Aktionszeitraum vom 01. September 2020 bis 30. November 2020 für ein Buderus Logaplus Paket Logamax plus GB182i bis 24 kW W42 und W42S entscheiden, erhalten die Geräte im Titaniumglas Design zum Preis der vergleichbaren Logaplus Pakete mit dem Logamax plus GB172. Dies bedeutet eine Ersparnis von bis zu 545 Euro (exklusive Mehrwertsteuer) auf den Katalogpreis. Im Rahmen der Buderus Drei-Linien-Strategie mit den Baureihen „Classic“, „Komfort“ und „Top“ erleichtern Handwerkspartner damit ihren Kunden den Einstieg in das „Komfort“-Segment. Diese Baureihe orientiert sich an der „Top“-Linie und erreicht Endkunden, die Wert auf Design, Technik und Funktionalität legen zu einem besonders attraktiven Preis/Leistungs-Verhältnis.

Das wandhängende Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i ist in fünf Leistungsgrößen zwischen 14 kW und 42 kW erhältlich. Die Logaplus Pakete beinhalten serienmäßig umfangreiches Zubehör, dazu gehört auch das intelligente Regelsystem Logamatic EMS plus. Mit der Systembedieneinheit Logamatic RC310 können Anlagenbetreiber ihr Heizsystem individuell einstellen. Das Internet-Gateway Logamatic web KM200 verbindet das Gerät mit dem Internet und ermöglicht die Online-Kommunikation zwischen Heizsystem und Hausbesitzer sowie Monitoring durch den Heizungsfachmann.

Als leistungsstarkes Kombigerät ist der Logamax plus GB182i die kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Warmwasserbereitung. Der Brennwert-Wärmetauscher mit ALUplus Oberflächenveredelung reduziert die Anhaftung von Schmutz, ein Modulationsbereich bis zu 1:8 passt die Leistung an den aktuellen Bedarf an. Dank bewährter Anschlüsse ist der Logamax plus GB182i ausgesprochen montagefreundlich, alle Bauteile sind für die Wartung gut zugänglich. Buderus gibt auf alle Logaplus Pakete eine 5-Jahre-Systemgarantie.