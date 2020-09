DESIRE Corner (R oder L) mit und ohne RIHO-FALL in chrom!

Vorwand-Badewanne – Platz sparen heißt nicht auf Stil verzichten

Eine wandangebundene, so genannte Back-to-Wall- oder Vorwand-Badewanne sieht mit ihrer Schürze, die in vielen verschiedenen Farben erhältlich ist, (fast) wie eine freistehende Wanne aus. Dennoch wird sie reinigungsfreundlich und fest abschließend an einer Wand montiert. Besonders praktisch ist bei diesem Wannentyp, dass an der Unter- und Rückseite genügend Platz für die Installation der Rohrleitungen vorhanden ist, so dass die Wanne frei und flexibel an der Wand positioniert werden kann. Da sie keine große Fläche benötigen, sind Vorwand-Wannen für kleinere Badezimmer designstarke Lösungen.

Ab Lager Menden lieferbar. Jetzt mit Wannen Befüllung!



RIHO Fall Wannen Befüllung und gleichzeitig Ablauf/Überlauf.

BD06C0500K00133 = 2.289,- glänzend, mit RIHO Fall mit LED

