Angesichts des nahenden Winters machen sich viele Gastonomen derzeit Sorgen: Die Freiluftsaison geht zu Ende, die Corona-Pandemie aber bleibt. Damit bricht für zahlreiche Bestreiber von Cafés und Gaststätten das derzeitige Hauptgeschäft weg. Das Problem: Aufgrund der strengen Hygieneverordnung können im Innenbereich nur wenige Gäste bewirtet werden – für die meisten Gastronomen ist das in der Corona-Krise bereits zum zweiten Mal eine existenzbedrohende Situation. Deshalb werden derzeit Rufe laut, die Bundesregierung solle das Verbot für Heizpilze wieder aufheben – zumindest vorübergehend. Doch Heizpilze produzieren CO2 und setzen dem Klima zu, auch sorgen sie für Geruchsbelästigung. Die bessere Alternative und Lösung bietet AEG Haustechnik: Die Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler (IR-Heizstrahler) des Herstellers sind hocheffizient und umweltverträglich, denn die Funktion der modernen Geräte basiert auf einer völlig emissionsfreien Technologie. Sie belasten das Klima im Anwendungsbereich vor Ort weder durch CO2 noch durch Stickoxid (NOX).

Die Anschaffung von AEG Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahlern amortisiert sich in wenigen Monaten. Gegenüber herkömmlichen Gas-Heizstrahlern verursachen die kompakten Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler bei etwa 3-facher Flächenabdeckung bis zu 70 Prozent weniger Kosten als ein Heizpilz. Ohne Aufwärmphase gibt der Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler sofort Wärme ab an die Personen, die sich in seiner Umgebung aufhalten – ähnlich wie bei natürlicher Sonneneinstrahlung. Die Infrarot Kurzwelle A erwärmt direkt den Körper und nicht die Luft.

Anders als bei klassischen Gas-Heizstrahlern werden die kompakten AEG Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler elektrisch mit 230V-Netzanschluss betrieben. Sie sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und entsprechen der Schutzklasse I, sind VDE- bzw. TÜV/GS-geprüft und vor Regen und Spritzwasser geschützt. IR-Heizstrahler der Baureihe „IR Premium 2000“ von AEG Haustechnik entsprechen der Schutzart IP 54 (allseitiger Spritzwasserschutz) oder der Schutzart IP 67 (strahlwassergeschützt). Sie halten somit auch ergiebigen Regengüssen stand. Die AEG-Baureihe „IR Comfort 2024“ für den Innen- oder überdachten Außenbereich erfüllt die Schutzart IP 24 (spritzwassergeschützt). Alle Geräte verfügen über eine hocheffiziente, schockresistente Goldröhre mit einer langen Lebensdauer bis zu 5.000 Stunden. Sie kann mit wenigen Handgriffen getauscht werden.

Die hocheffizienten AEG IR-Heizstrahler sind in Alu oder Weiß erhältlich. Sie werden an Hauswänden sowie in Zelt- oder Schirmsystemen fest installiert. Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert. Je nach Aufstellung oder Anbringung geben Einzelstrahler mit 1.500 Watt eine angenehme Wärme auf 8 bis 10 m² Fläche ab, bei 2.000 Watt sind es 10 bis 12 m². Die Wärmeleistung lässt sich regulieren. Auch das Zubehör bedient sich bester Technologie: So bietet AEG Haustechnik zuverlässige Funk-Dimmer mit befehlssicherer Fernbedienung und Dimmer in unterschiedlichen Ausführungen an. Die IR-Strebenklemme zur sicheren Anbringung von Einzelstrahlern ergänzt das Zubehör. Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/infrarot-heizstrahler