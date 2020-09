Möbel aus reinem Naturholz sind etwas ganz Besonderes. Das sieht man, das riecht man, das fühlt man. Das Unternehmen TEAM 7 aus Österreich produziert schon seit mehr als fünf Jahrzehnten Massivholzmöbel für alle Bereiche des Hauses. Nur ein Raum hat gefehlt: Das Bad. Gemeinsam mit KEUCO und der Kompetenz im Bereich Waschtische, Lichtspiegel, Accessoires und Armaturen wurde die EDITION LIGNATUR entwickelt, ein luxuriöses Badeinrichtungskonzept von KEUCO mit Möbeln aus Naturholz.



Mit den natürlichen Verzierungen durch den Schiffsbohrwurm erhalten die Waschtischlösungen, Sideboards, Hochschränke und Sitzbänke aus dem Holz „Eiche Venedig“ einen ganz besonderen Charakter. Fotos: KEUCO

Die Badmöbel der EDITION LIGNATUR, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, sind Unikate. Jedes exklusive Einzelstück wird individuell gefertigt. Einzel- oder Doppel-Waschtischlösungen, mit eingelassenen oder aufgesetzten Waschtischen, Sideboards, Hochschränke und Sitzbänke entstehen aus drei hochwertigen Naturhölzern: helle Eiche, Eiche Venedig – das mit natürlichen Verzierungen durch den Schiffsbohrwurm eine ganz besondere Optik erhält – sowie edler Nussbaum.

Bevor es an die Herstellung der Möbelstücke geht, steht zunächst ein spezieller Arbeitsschritt namens „Malen mit Holz“ an. Die Maserungen der Naturhölzer, die für ein EDITION LIGNATUR Möbel verwendet werden, sollen perfekt zueinander passen. Dazu nimmt man sich die Zeit, die einzelnen Lamellen der Naturholzplatten, aus denen diese zusammengesetzt werden, vorher aufeinander abzustimmen. Für ein harmonisches Bild im Badezimmer.

Zu den Unterschränken aus edlen Hölzern können Waschtische aus Varicor oder Keramik kombiniert werden. Eine Standarmatur, die speziell für das runde Varicor-Becken entworfen wurde, steht erhöht inmitten des Waschtisches.

Die Waschtische können auch mit KEUCO Wandarmaturen kombiniert werden. KEUCO Accessoires runden das harmonische Erscheinungsbild ab.

Der EDITION LIGNATUR Lichtspiegel hat ganz besondere Funktionen: Über die Tastenfelder mit Touch-Sensorik lässt sich die Lichtfarbe von warmweißer bis tageslichtähnlicher Beleuchtung (2700 - 6500 Kelvin) stufenlos steuern und dimmen. So ist das Licht nicht nur an die Stimmung des Betrachters anpassbar, sondern zeigt beispielsweise schon beim Auftragen des Make-ups, wie die Wirkung im Freien, Büro oder Restaurant ist. Das Lichtsegel des Spiegels lässt das Licht angenehm von oben fallen. Auch nach dem Duschen sorgt ein intelligentes Detail für Durchblick: Die integrierte Spiegelheizung garantiert beschlagfreie Optik in Sekundenschnelle.

Die EDITION LIGNATUR ist bei exklusiven Premium Partnern erhältlich. Weitere Informationen unter www.edition-lignatur.de.