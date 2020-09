Mit den neuen Küchenarmaturen M42 bringt hansgrohe die individuelle Note in jede Küche und macht die Küchenspüle zu einem besonderen Hingucker. Das breite Sortiment bietet zahlreiche Optionen zu einem attraktiven Preis und mit ansprechendem Design. Ob in der kleinen Studentenküche, der modernen Singleküche oder der großen Küche für die ganze Familie – M42 Küchenarmaturen von hansgrohe passen zu jeder Küchenspüle und in jedes Ambiente.



Durch den attraktiven Preis eignen sich die M42 Küchenarmaturen insbesondere für Mieter, die sich auch in der vorhandenen Einbauküche persönlich widerfinden möchten. Denn eine zur Mietwohnung gehörende Einbauküche kann nicht so einfach komplett erneuert werden, auch ist es aufwendig, die gesamte Küchenspüle auszutauschen. Eine Küchenarmatur jedoch ist schnell ersetzt und eingebaut – ob dieser nun defekt war oder einfach nicht der Persönlichkeit des Nutzers entsprochen hat. Genau dafür eignen sich die M42 Küchenarmaturen von hansgrohe bestens: Sie sind einfach und schnell eingebaut und schon erstrahlt die Küche im neuen und persönlichen Glanz.



Ein kompetenter und vielseitiger Küchenhelfer



Die neuen Küchenarmaturen M42 von hansgrohe sind modern und bestechen durch ihre Klarheit. Die verfügbaren Oberflächen Chrom und Edelstahl-Finish sowie die abgerundeten Kanten und Flächen sind dem Design gängiger Küchenspülen angepasst. So fügt sich das Armaturendesign harmonisch in ganz unterschiedliche Wohnambiente ein.



Ein breites Sortiment bietet Auswahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Komforthöhen und sorgt so für mehr Flexibilität an der Spüle. Neben Ausziehbrausen für Armaturen mit hohem Bogenauslauf wird neu eine Armatur mit niedriger Höhe und Ausziehauslauf angeboten. Dadurch werden die M42 Küchenarmaturen den individuellen Ansprüchen an den nutzbaren Raum zwischen Küchenarmatur und Spüle gerecht und können in unterschiedlichsten Einbausituationen eingesetzt werden.



Bei den Produkten mit Ausziehbrause sorgen zwei Strahlarten für optimierten Einsatz des Wasserstrahls: der Laminarstrahl ist die optimale Wasserzapfstelle, der Brausestrahl unterstützt das sanfte Reinigen bspw. von Obst und Gemüse und das Ausspülen der Spüle. Produkte mit einstrahligem Ausziehauslauf verfügen über einen Normalstrahl, mit dem sich z. B. große Töpfe schnell befüllen lassen.



sBox – das clevere Zubehör



Egal ob zweistrahlige Ausziehbrause oder Ausziehauslauf – M42 Küchenarmaturen mit Ausziehfunktion sind mit der hansgrohe sBox erhältlich. Sie sorgt für Ordnung und Funktionssicherheit im Unterschrank und verstaut den Schlauch der Auszieharmatur in einem flachen, für Standard-Unterschränke ausgelegten Gehäuse. Der in die hansgrohe sBox integrierte Schlauch hat eine Auszugslänge von bis zu 76 Zentimeter – so lässt sich der Kochtopf auch im weiter entfernten Winkel der Küche befüllen.



Im Sortiment der M42 Küchenarmaturen gibt es zudem Armaturen mit Geräteabsperrventil für den sicheren Anschluss an einen Geschirrspüler, CoolStart Eco zur Kostenreduktion, und eine Armatur für die Vorfenster-Installation: Sie lässt sich ganz einfach umlegen und ist dadurch ideal für die Montage vor dem Fenster oder zum einfachen Reinigen auch bei wenig Platz.