Ausstattung

Die Pumpengruppe (1 4513 02/12) ist mit einem Durchflussmesser ausgestattet, der Einstellungen am Wasserfluss ermöglicht. Darüber hinaus ist ein Entlüftungselement vorhanden, das manuell entlüftet werden kann. Weiters enthalten sind zwei Kugelhähne (einmal in rot und einmal in blau), eine Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil, Manometer und Anschlussmöglichkeit für ein Verbindungsrohr und eine Solar Pumpe (nur bei Modell 1 4513 12).

Installation

Die Pumpstation wird vertikal mit einem Kugelhahn und dem Thermometer nach oben zeigend montiert. Der Anschluss an den Kessel oder Verteiler erfolgt von unten über ein Außengewinde. Der Anschluss der Verbraucher erfolgt über ein Innengewinde. Jede Pumpengruppe ist mit einer Montageplatte ausgestattet. Eine Installation der Umwälzpumpe von anderen Herstellern und Ausführungen ist möglich.

Vorteile

Während des Produktionsprozesses unterliegt das Produkt einer permanenten Qualitätskontrolle. Im Lieferumfang enthalten ist die komplette Pumpengruppe. Diese sind mit oder ohne Umwälzpumpe verfügbar. Die Umwälzpumpen sind mit einer Einbaulänge von 130 mm erhältlich. Zusätzlich glänzt PUMPFIX Solar mit einer einfachen Installation und Wartung.

Der Nenndruck mit Pumpe beträgt 6 bar. Die maximale Betriebstemperatur beläuft sich auf 110 °C und die minimale Betriebstemperatur auf 0 °C (Wasser 0,5 °C).

Zubehör

Zum Zubehör der PUMPFIX Solar gehört eine Wartungseinheit für Ausdehnungsgefäße (Kappenkugelventil) ( 1 2205 02) und ein Verbindungsrohr mit Konsole zum Ausdehnungsgefäß.



Auf www.herz.eu finden Sie detailliertere Informationen zur PUMPFIX Solar. Besuchen Sie uns!