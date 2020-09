Viel Komfort auf kleinem Raum im Hotel Rittergut Störmede in Geseke: Die IXMO SOLO Armatur in der Dusche hat Einhebelmischer und Schlauchanschluss in nur einem Modul auf der Wand vereint. Einfache Handhabung und reduzierte Optik sorgen für Pluspunkte beim Gast und Hotellier.

Ein schönes Hotelbad spielt für das Wohlgefühl des Gastes eine zentrale Rolle. Eine hochwertige und designorientierte Badausstattung macht den Hotelaufenthalt zu einem besonderen Genuss. Designprodukte von KEUCO, wie die innovativen IXMO SOLO Armaturen, schaffen ein edles Ambiente und sind intuitiv zu bedienen. Darüber hinaus punkten sie für die Hotellerie mit wirtschaftlichen Faktoren, wie vergleichsweise niedrigen Investitionen, dauerhaft geringem Reinigungsaufwand und langlebig gleichbleibend schönen Produkten von hoher Qualität „made in Germany“.

Studien, wie etwa vom EMNID Institut des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, oder der Future Hotel Hoteliersbefragung des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, bestätigen einstimmig: Ein komfortables und ansprechendes Hotelbad ist eines der wichtigsten Kriterien für die Hotelauswahl und die Zufriedenheit der Gäste. Dabei sollten Wohlfühl-Optik und Funktionalität Hand-in-Hand-Gehen. Ganz oben auf der Rangliste zur Ausstattung stehen bei den Hotelgästen konsequentes Design, wertige Materialien und eine komfortable Dusche. Die Armaturen sollten sicher und einfach zu bedienen sowie von gehobener Qualität sein. Häufig sind die Bäder in Hotelzimmern relativ klein. Gerade dann sind die Details entscheidend, um das Bad größer erscheinen zu lassen. Auch platzsparende Ausstattungen sind vorteilhaft. Eine ideale Lösung im Armaturenbereich bietet KEUCO mit den innovativen IXMO Armaturen. Das Besondere: Sie vereinen mehrere Funktionen auf kleinstem Raum mit preisgekröntem Design.

So benötigt die Duscharmatur IXMO SOLO durch die einzigartige Zusammenfassung von Einhebelmischer und Schlauchanschluss lediglich ein Element auf der Wand. Die Rosette in rund oder eckig ist mit 90 mm Durchmesser bzw. Kantenlänge optisch zurückhaltend. Damit erhält die Dusche ein klares, ruhiges Erscheinungsbild sowie ein großzügiges Raumgefühl.

Die IXMO SOLO Armaturen versteht jeder Gast sofort zu bedienen, denn der klassische Einhebelmischer ist jedem Hotelgast bekannt, um intuitiv seine individuelle Wassertemperatur einzustellen.

Eingestuft in Geräuschklasse 1 ist die IXMO SOLO Unterputz-Duscharmatur damit für den Hotelbereich optimal geeignet. Für die Energie- und Kosteneffizienz können Wassertemperatur und -menge auch jederzeit begrenzt werden.

Die IXMO SOLO Oberflächen-Alternativen in glänzendem Chrom, mattem Aluminium oder hochwertigem Edelstahl eröffnen viel Gestaltungsfreiheit und feinsinnige Kombinationsmöglichkeiten in der modernen Hotelarchitektur. Hochwertige Aluminium-Oberflächen zeichnen sich durch besondere Unempfindlichkeit aus, z.B. gegen Fingerabdrücke und Wassertropfen und sind daher sehr pflegeleicht. Diese speziellen Eigenschaften sind beim Einsatz in Hotelbädern von großem Vorteil. Mit dem universellen IXMO-Griff harmoniert die Duscharmatur in jedem Hotelbad. Passende Brausen, Brauseschläuche und Duschstangen in runden und eckigen Designs sowie abgestimmten Oberflächen in verchromt, Edelstahl-finish und Aluminium-finish hält das KEUCO Sortiment bereit.

