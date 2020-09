Mit vollem Einsatz zum Matchgewinn für das Geberit AquaClean Dusch-WC: Der Sanitärexperte aus Pfullendorf hat mit dem international erfolgreichen und sympathischen Beachvolleyball-Team Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur zwei überzeugte Testimonials gefunden, um das innovative Produkt auf dem deutschen Markt noch bekannter zu machen.

Die erste Begegnung mit dem Dusch-WC AquaClean hatten die beiden Beachvolleyballerinnen, die seit 2019 zusammen spielen und gerade erst die Deutschen Beachvolleyball Meisterschaften gewonnen haben, während der Beachvolleyball-WM in Hamburg im vergangenen Jahr. Dort testeten sie das Dusch-WC in der mobilen Geberit AquaClean Lounge und waren auf Anhieb begeistert: „Mit dem Geberit AquaClean erlebten wir Wellness der besonderen Art: angenehm, komfortabel, frisch.“



Diesen Elan will Geberit nun mit dem Duo im Rahmen der sogenannten „Local Hero“-Kampagne über den Sport hinaus tragen. Volker Röttger, Leiter Marketing Kommunikation der Geberit Vertriebs GmbH: „Das AquaClean Dusch-WC sorgt für mehr Hygiene und somit für körperliches Wohlbefinden und Selbstbewusstsein – Werte, die auch und gerade im Sport wichtig sind und idealtypisch im Beachvolleyball in die Öffentlichkeit getragen werden. Insofern freuen wir uns, mit Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur die perfekten Partner gefunden haben, um authentisch und sympathisch für AquaClean Dusch-WCs zu werben.“ Gemeinsam mit den Sportlerinnen hat Geberit nun umfassende Kommunikationsmaßnahmen konzipiert, die mehr Bewusstsein für das Thema „Hygiene und Wohlbefinden“ schaffen sollen. Die Schwerpunkte der Multichannel-Kampagne liegen dabei auf Print, Online und Social Media.

Die AquaClean Dusch-WC-Modelle des europäischen Marktführers für Sanitärprodukte Geberit reinigen den Intimbereich nach dem Toilettengang mit einem körperwarmen Wasserstrahl. In Deutschland erfreut sich das Dusch-WC einer immer größer werdenden Beliebtheit – ein Umstand, den es mit der Sportart Beachvolleyball teilt.

Die beiden Beachvolleyballerinnen haben ihren nächsten Auftritt bei den europäischen Meisterschaften in Lettland vom 15. bis 20. September.