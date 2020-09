Für jeden einzelnen Walraven-Partner kompetenter Begleiter während der täglichen Arbeit zu sein und zusammen mit Großhändlern, Installateuren, und Planern Projekte im technischen wie im kaufmännischen Bereich gemeinsam zu erarbeiten, das sind die Ziele des neuen Walraven-Gebietsverkaufsleiters für die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, Torsten Jung.

Am Bau Beteiligte während ihrer Projekte zu begleiten von der Planung bis hin zur Fertigstellung waren für den Geprüften Fachberater im Vertrieb die schönsten Aufgaben während seiner bisherigen 15-jährigen beruflichen Tätigkeit als Gebietsleiter und Partnerkundenbetreuer in der Installationsbranche. „Auch der Kontakt zu allen Mitarbeitenden war und ist für mich gleichermaßen wichtig, Menschen stehen in meinem täglichen Arbeiten eindeutig im Vordergrund“, fasst der 40-jährige zweifache Familienvater zusammen. Die Nähe zum Kunden sowie fachkundiges Bindeglied zwischen Walraven und Verarbeitern zu sein, machen für ihn die Aufgabe bei dem Spezialisten für Befestigungs- und Brandschutztechnik spannend, die Unternehmensphilosophie harmoniert mit seiner: „Mir war schnell klar, dass auch bei Walraven der Mensch im Vordergrund steht.“

Kontakt:

Torsten Jung

Mobil +49 172 8595334

E-Mail: torsten.jung @ walraven.com

