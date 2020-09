Die intuitive Weboberfläche zeigt den aktuellen Programm-Modus an und ermöglicht die einfache Einstellung aller notwendigen Lüftungsparameter. Bild: Airflow Lufttechnik GmbH

Kurzerhand sein Lüftungsgerät von unterwegs steuern, kontrollieren und gleichzeitig für ein wohliges Raumklima zu sorgen ist dank Airflow ganz einfach möglich. Die zentralen DUPLEX Lüftungsgeräte des Lüftungsspezialisten sind standardmäßig mit der RD-5 Regelung ausgestattet. Das Steuerungssystem mit integriertem Webserver erlaubt dem Betreiber über einen passwortgesicherten Login den Zugriff auf die Lüftungsgeräte via Intranet oder Internet. Eine selbsterklärende, intuitive Weboberfläche ermöglicht die Anzeige des Programm-Modus. Alle notwendigen Lüftungsparameter wie zum Beispiel Volumenstrom, Temperatur, Luftfeuchte und CO2-Werte sowie ein Wochenprogramm können schnell und einfach mittels PC oder mobilem Endgerät aufgerufen und bearbeitet werden. Sollte es zu einer Störung im Gerät kommen, wird sofort eine Fehlermeldung im Klartext ausgegeben. Doch die RD-5 Regelung kann noch mehr – in einer extra dafür vorgesehenen und gesicherten Service-Cloud sind herstellerseitig alle zentralen DUPLEX Lüftungsgeräte vorgemerkt. Eigentümer der Anlagen können diese mit der individuellen Geräte ID dort registrieren und erhalten einen Überblick all ihrer Lüftungsgeräte mit deren aktuellen Gerätezuständen. Je nach Bedarf können Zugriffsrechte mehrerer Lüftungsgeräte auf unterschiedliche Anwender und Betreiber mit unterschiedlichen Freigaben aufgeteilt werden. Darüber hinaus lässt sich hier zusätzlich zur Störmeldung auch eine Zustands- und Fehlerhistorie, geordnet nach Datum und Uhrzeit, mit allen relevanten Parametern über den integrierten Datenlogger anzeigen. Dies bietet speziell geschulten Servicetechnikern nach Zugriffsfreigabe über gesonderte Serviceeinstellungen eine schnelle und unkomplizierte Fernwartung. Fehler lassen sich somit ohne großen Aufwand analysieren und beheben. Dies spart nicht nur Kosten für eventuell lange Anfahrtswege, auch die Ausfallzeiten der Lüftungsgeräte verringern sich um ein Vielfaches.