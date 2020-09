Als Genussritual nimmt Duschen einen immer höheren Stellenwert ein: Die Hälfte der Deutschen liebt es, eine lange Dusche zu nehmen, für mehr als ein Drittel ist es gar das erste Mittel gegen Stress.[1] GROHEs jüngste Duschneuheit bietet für diese Kundenbedürfnisse genau die richtige Antwort: Die Handbrause Rainshower SmartActive erlaubt dem Nutzer mit smarten Funktionen und intuitiver Bedienung ein komfortables Duschvergnügen abgestimmt auf seine Wünsche. Gleichzeitig minimiert sie für den Installateur den Einbauaufwand, denn die passende Duschstange kann ohne Fliesenausgleichsscheiben auf bereits vorhandenen Bohrlöchern angebracht werden. Dies ist eine ideale Kombination und dazu noch sehr erfolgversprechend, denn 47% der Befragten[2] möchten in naher Zukunft ihre Handbrause austauschen.



Intelligente Funktionen für maximalen Komfort - selbst bei der Installation

Die GROHE Rainshower SmartActive Handbrause ist dank zwei neuer Technologien die innovativste Handbrause im GROHE Sortiment: Ausgestattet mit der GROHE SmartTip­Steuerung, reicht ein einfaches Fingertippen auf die Rückseite der ergonomisch geformten Handbrause, um intuitiv zwischen drei Strahlarten zu wechseln. In der Mitte des Duschkopfes sorgen ovale und sternförmige Düsen für einen kraftvollen ActiveMassage-Strahl. Acht weitere Öffnungen garantieren zusätzlichen Wasserdruck, der dem Körper beispielsweise nach einem Work-out ganz neue Energie verleihen kann. Mit diesem kräftigen Jet-Strahl lässt sich auch Shampoo besonders schnell ausspülen. Wenn es ein eher moderater Wasserdruck sein soll, sorgen die kreisförmig angeordneten Düsen für eine sanfte Regendusche.

Ein weiteres Detail, das den Duschkomfort erhöht, ist die neue, praktische GROHE DripStop Funktion im Rain- und Jetstrahlmodus, dank der lästiges Nachtropfen nach Abschalten der Handbrause minimiert wird. Damit antwortet GROHE auf einen großen Kundenwunsch: 81% der Deutschen ist es wichtig, dass eine Dusche nicht nachtropft.

Für ein perfekt aufeinander abgestimmtes Badezimmer-Design ganz nach persönlichem Einrichtungsstil des Kunden, ist die GROHE Rainshower SmartActive Handbrause in zwei Größen (130 mm und 150 mm), in 11 Farben (GROHE Colors Kollektion, mit chrombeschichteter oder weißer Strahlbild-Oberfläche) und in zwei verschiedenen Formen (rund und eckig) verfügbar. So ist sie ideal mit Kopfbrausen wie GROHE Rainshower 310 SmartActive oder Rainshower 310 Mono, Rainshower Bodysprays sowie Unterputz­Thermostaten oder der innovativen Duschsteuerung GROHE SmartControl kombinierbar.

Abgerundet wird der maximale Duschgenuss von der passenden Brausestange mit nur 22 Millimeter Durchmesser, die zusammen mit der Halterung perfekt mit dem schlanken Rainshower SmartActive Design harmoniert. Zudem kann die Halterung flexibel verstellt werden und die GROHE EasyReach Ablage eignet sich bestens für das Abstellen von Duschgels und Shampoos.[3] Die praktische QuickFix Funktion erlaubt es, die obere und untere Wandhalterung an bereits vorhandene Bohrlöcher anzupassen.[4] Und dank TileFix gehören Fliesenausgleichsscheiben der Vergangenheit an. All diese Funktionen reduzieren die Zeit für die Installation auf ein absolutes Minimum. Egal ob beim Nachrüsten oder beim Neueinbau: GROHE Rainshower SmartActive liefert maximalen Komfort - auch bei der Installation.

