Das neue Systemboard Nexsys hat alles, was für die einfache, schnelle und sichere Montage der Kaldewei Nexsys erforderlich ist. Es besteht aus der emaillierten Duschfläche, einem stabilen Montageboard, dem Gefälleträger, der Ablaufrinne sowie dem Abdichtband und Schallschutzelementen. Dank der höhenverstellbaren Füße, die sich individuell von oben durch das Board einstellen lassen, erfolgt die Ausrichtung nicht nur einfach und präzise, sondern auch besonders schnell. Dabei ist das Systemboard so stabil, dass die Nexsys selbst bei einer Punktbelastung auch im eingebauten Zustand nicht nachgibt. Unerwünschter Silikonabriss ist damit ausgeschlossen.

Auf dem Board wird einfach der passgenaue Gefälleträger positioniert und die emaillierte Duschfläche aufgelegt. Dann können die werksseitig vormontierten Abdichtbänder in die Verbundabdichtung eingebracht werden. Nach dem Verfliesen wird nur noch die Designblende in die Ablaufrinne eingelegt – fertig! Das neue Systemboard Nexsys SB-N wird als Komplettset in 20 unterschiedlichen Abmessungen geliefert. Damit entfällt eine zeitaufwendige Materialzusammenstellung für den Handwerker und Sanitär-Fachgroßhändler. Ab sofort haben Sanitär-Profis die Wahl zwischen dem neuen Systemboard Nexsys und der Installation mithilfe einer Estrichaufschüttung oder mit Hartschaumplatten.