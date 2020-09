Eine erfolgreiche Veranstaltung liegt hinter den Firmen Dallmer, Fiandre, Kreon, Laufen, Sopro und Vola. Dafür mieteten sie das Autokino DRIVE IN in Frankfurt Gravenbruch und luden alle Architekten aus der Umgebung zum Film „Das perfekte Geheimnis“ ein. Insgesamt nahmen rund 500 interessierte Architekten teil und genossen das Kinoerlebnis.



„Allumfassend eine gelungene Veranstaltung“, schwärmt Ralph Wagner, Architektenberater bei Dallmer, von der Veranstaltung im Autokino. „Wir freuen uns, dass so viele Architekten und Freunde interessiert waren und teilgenommen haben“, so Wagner weiter.