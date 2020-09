Single, junge Familie, älteres Paar: Jeder Privatkunde hat individuelle Bedürfnisse und Erwartungen an die Ausstattung und Möblierung des Bades. Das Geberit Badmöbelsortiment bietet Ihnen als Fachberater in der Badausstellung hervorragende Möglichkeiten, den Kunden bedarfsgerecht und individuell zu beraten.



Die Möbelsysteme ergänzen die Keramiksortimente und lassen sich untereinander kombinieren. Darüber hinaus haben Sie als Berater im Verkauf die Sicherheit, dass die Möbelsysteme langfristig die hohen Geberit Qualitätskriterien erfüllen und alle Produkte kurzfristig lieferbar sind.



Egal ob Wert gelegt wird auf edle Oberflächen, Sicherheit und Barrierefreiheit, die perfekte Ausleuchtung, mehr Ordnung oder individuelle Raumstrukturierung - mit Geberit Badmöbeln lassen sich Badezimmer in stimmige und hochwertige Lebensräume verwandeln.

Mehr zum Geberit Badmöbelsortiment