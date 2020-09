Mit S-IX setzt Kaldewei auf volle Flexibilität. So wird die Installationsbox dank zweier bereits eingedichteter Ablaufdurchführungen nahezu jeder Einbausituation gerecht. Und auch in der Höhe ist die S-IX Box flexibel: Zwei Bauhöhen stehen für unterschiedliche Ablaufgarnituren zur Auswahl. Selbst bauseitig bedingte Toleranzen lassen sich ganz einfach ausgleichen, denn die montierte Ablaufgarnitur ist innerhalb der Ablaufbox sowohl in der Höhe als auch in der Seitenrichtung anpassbar – sogar nach Einbringen des Estrichs und des Fliesenbelages.



Ein weiterer Vorteil der S-IX Box: Auch später bei einem möglichen Austausch der Duschfläche bleibt die Bauwerksabdichtung bestehen. Das garantiert Sicherheit für alle beteiligten Gewerke, die für eine zuverlässige Abdichtung mitverantwortlich sind.

Die vollständige Montage der Installationsbox erfolgt in nur vier Schritten: Zunächst wird S-IX an der gewählten Position auf dem Rohfußboden montiert und ausgerichtet. Im zweiten Schritt erfolgt die Schallentkopplung. Anschließend wird der Estrich eingebracht. Zum Schluss integriert der Fachmann nur noch die vormontierte Dichtmanschette in die Verbundabdichtung. Fertig! Die bisher übliche Abdichtung der emaillierten Duschfläche mit zusätzlichen Dichtbändern ist nicht mehr erforderlich.