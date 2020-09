Das Coronavirus verändert die Welt nachhaltig und Hygienemaßnahmen sowie aktiver Infektionsschutz treten in den Fokus unser aller Leben. In herausfordernden Zeiten, wie heute, sind Hilfsorganisationen wichtiger denn je. Menschen und Institutionen zu unterstützen, die in Krisensituationen immer zur Stelle sind, ist für den Premium- Beschlaghersteller FSB ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund spendet das Unternehmen jetzt insgesamt 20.000 € von seinem Verkaufsumsatz an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. und den Malteser Hilfsdienst e. V..