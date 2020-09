Besonders in kleinen Bädern braucht es clevere Duschlösungen, um maximalen Platz und Komfort zu erzielen. Die beliebte HSK-Serie Premium Softcube wurde um ein Türmodell erweitert und eröffnet Fachhandwerkern damit neue Möglichkeiten. Das neue Schiebetür-Modell sorgt einerseits für einen bequemen Ein- und Ausstieg, andererseits für mehr Bewegungsfreiheit im Badezimmer. Dabei ist die Montage, wie von HSK gewohnt, durchdacht und einfach.

Das 6 mm starke Schiebetür-Modell der beliebten Serie Premium Softcube bringt mit ihren abgerundeten Formen eine zeitlose Note ins Badezimmer. Das besondere Highlight ist der besonders flache, serienmäßige Ganzmetall-Riegelgriff. Dank diesem läuft die Türscheibe komplett hinter das Festteil und garantiert einen großzügigen Einstieg sowie maximalen Komfort. Die leichtgängigen Ganzmetall-Gleitrollen sind kugelgelagert und lassen das Türelement sicher, ruhig und einfach hinter das Festteil gleiten. Dabei fügen sich die offene Rollenführung und die Laufschiene perfekt in den Look der Dusche ein. Die teilgerahmte Duschabtrennung schafft nicht nur viel Raum, sondern lässt das ganze Badezimmer optisch deutlich größer wirken. Abgerundet wird die hochwertige Anmutung durch die Chromoptik aller Metallteile.

Die perfekte Duschkabine für jeden Raum

Neben dem soften Design weiß auch die durchdachte Technik der Duschkabine zu überzeugen. Die neue Duschlösung ist sowohl als zweiteilige Nischentür, wie auch als Schiebetür mit Seitenwand erhältlich und passt sich so ideal jeder Einbausituation an.

Der Eckeinstieg ist besonders schön für kleine Bäder, da die Türen dank der durchdachten Konstruktion keinen zusätzlichen Platz benötigen, der Einstieg gleichzeitig aber noch größer und komfortabler wird. Auch die Montage ist für SHK-Profis, wie von HSK gewohnt, durchdacht und geht schnell von der Hand. Dank des innovativen Profils der HSK-Türlösungen lassen sich schräge Wände bis zu 20 mm einfach ausgleichen, aufwendige Sondermaße entfallen auf diese Weise. Die Seitenteile sowie Festelemente werden einfach in das Wandprofil geschoben, korrekt ausgerichtet und festgeclipst. Darüber hinaus ist die Technik zur Befestigung der Clipsprofile unsichtbar, was wiederum die Reinigung stark erleichtert. Zusätzliche Sicherheit gibt die Laufschiene, die die 6 mm Glasflächen zuverlässig fixiert. Dank dieser Vielfalt können Fachhandwerker ihren Kunden immer die richtige Duschlösung für jede Raumvariation anbieten.

Ideal kombinierbar

Besonders schön für den Kunden: Das sanft gerundete Softcube-Design findet sich nicht nur in allen Komponenten der Duschkabine wieder, sondern auch in anderen HSK-Produkten rund um die Dusche. Armaturen für Dusche, Waschtisch und Badewanne sowie Spiegelschränke und Heizkörper in zeitlos frischem Softcube-Look bilden eine stilvolle Einheit wie aus einem Guss.