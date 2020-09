Die ISH ist die Weltleitmesse und internationaler Treffpunkt für Experten und Entscheider der gesamten Sanitär-Branche. KALDEWEI hat sich nach sorgfältigem Abwägen und intensiven Diskussionen entschieden, nicht auf der ISH 2021 auszustellen. „Die dynamische Entwicklung der Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für Besucher und Aussteller haben zu dieser Entscheidung geführt, die uns nicht leichtgefallen ist“, so Roberto Martinez, Geschäftsführer Vertrieb bei KALDEWEI. „Eine Messe wie die ISH lebt vom persönlichen Austausch und einer hohen Internationalität. Dabei genießen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter absolute Priorität. Leider können wir unter den aktuellen Voraussetzungen diese Sicherheit nicht garantieren und wir haben daher entschieden, nicht an der ISH 2021 teilzunehmen“, begründet Martinez die Absage. Dies gelte bis Mitte nächsten Jahres auch für alle weiteren Messen.



KALDEWEI arbeitet intensiv an digitalen und analogen Konzepten, um seine Partner weiterhin auf direktem und interaktivem Weg umfassend zu informieren. Das Ziel des Unternehmens ist es, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten, noch enger an die Partner und Branchenexperten zu rücken.