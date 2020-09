Die Ressourcen der Erde sind endlich. Umso bedeutender sind ein verantwortungsvoller Umgang damit und nachhaltige Ansätze in Unternehmen. Auf eben diese will die Kampagne „50 Sustainability & Climate Leaders" aufmerksam machen und Unternehmen eine Bühne bieten, einem internationalen Publikum ihr Engagement vorzustellen. „Als Familienunternehmen denkt REHAU langfristig und nimmt seine Verantwortung für zukünftige Generationen wahr“, betont William Christensen, CEO der REHAU Gruppe. „Einer von „50 Sustainability & Climate Leaders“ zu sein, ist für unsere 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein echter Ansporn, weiter den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu gehen. Ganz konkret bedeutet das: Wir wollen ein Vorreiter für Kreislaufwirtschaft werden.“

Bis 2025 plant REHAU, seine Recyclingquote gruppenweit auf deutlich mehr als 15 Prozent zu erhöhen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß um mindestens 30 Prozent zu reduzieren. „Für uns ist Nachhaltigkeit eine Philosophie, die sich in drei zentralen Werten widerspiegelt: Vertrauen, Verlässlichkeit und Innovation. Wir wollen technischen Fortschritt entwickeln, der Leben verbessert“, unterstreicht Dr. Veit Wagner, Vizepräsident der REHAU Gruppe und Mitglied des Supervisory Board. In der Produktion können durch den Einsatz von Recyclingmaterialien im Vergleich zu neuen Materialien bis zu 88 Prozent der CO2-Emmissionen eingespart werden. Neben der ressourcenschonenden Herstellung langlebiger polymerer Systemlösungen konzentriert sich REHAU auf die hochqualitative Aufbereitung und Wiederverwendung von Post-Consumer und Post-Industrial Materialien. Überall wo das Unternehmen tätig ist – von der Möbel-, über die Bau- bis hin zur Automobilindustrie – entwickelt und produziert REHAU bereits heute qualitativ hochwertige Produkte aus Recycling-Stoffen.

Auch mit der Unterzeichnung des UN Global Compact im Mai 2020 bekannte sich die REHAU Gruppe klar zu verantwortungsvoller Unternehmensführung und Nachhaltigkeit. „Mit allen unseren Divisionen evaluieren wir die Nachhaltigkeitsstrategie immer wieder“, betont Christensen. „Und entwickeln sie stetig weiter.“

Weitere Informationen und den Film „REHAU: Pushing circular economy with strong conviction and future generations in mind.“ finden Sie unter: www.50climateleaders.com/rehau sowie www.rehau.de/nachhaltigkeit