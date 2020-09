Die klare Formsprache der abgeflachten Fronten in Chrom im Zusammenspiel mit kreisrunden Elementen der mattschwarzen Rosetten machen die Accessoiresserie von nie wieder bohren. zum Blickfang im Badezimmer. Mit dem zur Standard-Farbkombination passenden Duschprogramm inklusive Hand- und Kopfbrause, Wandstange und Duschsystem bietet sich Ihnen die Möglichkeit, beide Raumbereiche einheitlich miteinander zu verknüpfen. Dabei besticht das Duschsystem als Komplettlösung mit Hand- und Kopfbrause sowie in die Duschstange integriertem Wandanschlussbogen. Eine Rainshower-Kopfbrause mit 250 mm Durchmesser macht jeden Tag Freude beim Duschen und der Umsteller wechselt bei Bedarf komfortabel zum eher kräftigeren Strahl der Handbrause. So geht der Traum von der großen Regenbrause schnell und einfach in Erfüllung – dank der beiliegenden millionenfach bewährten Profi-Klebetechnik sogar, ohne ein einziges Loch bohren zu müssen.

Die werterhaltende und professionelle nie wieder bohren.-Befestigungstechnik, bestehend aus Hochleistungskleber und Spezialadapter, liegt allen PLAN SMART-Produkten bei. Sie ermöglicht eine geprüfte und dauerhaft sichere, aber dennoch reversible Montage wandverbundener Ausstattungselemente auf allen tragfähigen, rauen und glatten Untergründen wie Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen.

Mehr zur Serie finden Sie auf unserer Internetseite oder sprechen Sie uns an und informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Serie.