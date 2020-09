Eine völlig neue Generation von Gleittür-Duschen hat jetzt Koralle mit der Duschabtrennungs-Doppelserie Koralle SL510 /SL515 auf den Markt gebracht.



Die puristische Formgebung und architektonische Linienführung durch Betonung der Horizontalen strahlen eine besondere Ruhe aus und sorgen dafür, dass sich die Duschabtrennung wertig in jedes Raumkonzept einfügt.

Dies wird unterstützt durch das Material und die Farbgebung der Profile, die wahlweise in Silber matt oder poliert aber auch in attraktiven Trendfarben im RAL-Bereich erhältlich sind. Durch die Profilfarben kann die Dusche optisch zurücktreten oder zum Eyecatcher und innenarchitektonisch bestimmenden Objekt im Bad werden. Die großen Glasflächen lassen sich in mehreren Ausführungen als Klarglas, Satinato, Teilsatiniert oder Spiegelglas ordern.



Eine innovative Magnetführung im Bodenbereich am Festelement verleiht den Gleittüren ihre besondere Laufruhe und ermöglicht eine leichte Reinigung durch Lösen und Abschwenken der Schiebeelemente von der unteren Führung. Zur weiteren Vereinfachung der Reinigung bietet Koralle optional eine GlasPlus-Oberflächenveredelung an, die das Wasser an den Glasflächen abperlen und kaum Kalkrückstände entstehen lässt.

-> Neue Gleittür-Serie SL510, SL515 als Produktvideo

-> und als Montagevideo