Zur Ergänzung unseres Vertriebsaußendienstes für unsere deutsche Niederlassung suchen wir zum 01.01.2021

Vertriebseinsteiger:

Junior Sales (m/w/d)

NRW (PLZ 40-47, 50-53, 57-58) für Handel- und Gebäudetechnik

Aufgaben

Sie wollen den Schritt in den Außendienst wagen? Wir helfen Ihnen dabei! Ihre Aufgabe umfasst die technische Beratung und Betreuung von Handwerkern, Installateuren, Heizungs- und Anlagenbauern, Servicefirmen, Klempnern etc. Hier stellen Sie die DAB- Gruppe und unsere Produkte vor. Sie stellen den Bedarf und das Interesse dieser Kundengruppe fest und verfolgen es nach. Mit dem Gebietsleiter arbeiten Sie eng zusammen und motivieren das Handwerk, DAB Produkte bei den Sanitär- und Heizungsgroßhändlern zu kaufen. An Thekentagen und Hausmessen von Sanitär- und Heizungsgroßhändlern nehmen Sie teil und schulen im technischen Bereich, bei Bedarf, Personal und Handwerker von Großhandelskunden. Zukünftig sehen wir potenzielle Wachstumsmöglichkeiten im Außendienstbereich, die Sie nutzen werden.

Anforderungsprofil

Sie weisen eine abgeschlossene technische / kaufmännische Berufsausbildung oder entsprechende Praxiserfahrung oder ein Studium im technischen Bereich vor. Gute EDV- Kenntnisse (Microsoft CRM, MS Office) sind erforderlich. Englische Sprachkenntnisse wären von Vorteil. Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung im SHK - Großhandel oder Handwerk. Hohe soziale Kompetenz zeichnet Sie aus. Sie sind kommunikativ, selbstmotiviert und pragmatisch. Wir erwarten einen flexiblen Mitarbeiter und Kollegen. Des Weiteren haben Sie eine positive Einstellung und sind begeisterungsfähig. Kreativität und Unabhängigkeit sowie analytisches Arbeiten runden Ihr Profil ab. Teamfähigkeit und Freude beim eigenständigen Arbeiten setzen wir voraus.

Angebot

Wir bieten einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz in einem international erfolgreichen Unternehmen, ein attraktives Gehalt und einen neutralen Firmenwagen. Starten Sie in unserem motivierten Team. Wir freuen uns auf Sie!

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an folgende E-Mail-Adresse:



axel.pungs @ dwtgroup.com

DAB Pumps GmbH

-Personalabteilung-

Am Nordpark 3

41069 Mönchengladbach

www.dabpumps.de