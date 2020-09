Raumgewinn im kleinen Gästebad: Dank der zusätzlichen Bewegungsfläche lassen sich ab sofort beim Hotelneu- und -umbau mit der neuen Cayonoplan Multispace von Kaldewei selbst Minibäder von nur vier Quadratmetern ganz einfach mit viel Bewegungskomfort und zugleich barrierefrei ausstatten. Abgebildete Produkte: Kaldewei Duschfläche Cayonoplan Multispace in Alpinweiß Matt mit Rutschhemmung Secure Plus und Waschtisch Puro in Alpinweiß Bildquelle: © KALDEWEI

Das Bad entscheidet wie kein anderes Ausstattungsmerkmal über den Erfolg eines Hotels: Neben Sauberkeit und Hygiene erwarten Gäste maximalen Austtatungs- und Bewegungskomfort und kommen nur wieder, wenn wirklich alles stimmt. Darüber hinaus sollen nach den kürzlich verschärften Bestimmungen der Beherbergungsstättenverordnung der Bundesländer zur Barrierefreiheit jetzt noch mehr Hotels beim Neubau eine Mindestanzahl an barrierfreien und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Bädern vorsehen. Gleichzeitig müssen Hotels wirtschaftlich planen und Investments gut durchdenken – gerade in Krisenzeiten. Die Kaldewei Cayonoplan Multispace punktet hier gleich dreifach: Sie ermöglicht dank der Zertifizierung durch DIN CERTCO eine DIN-konforme Badgestaltung und vergrößert den Bewegungskomfort im Bad, da bis zu 60 Prozent ihrer Fläche in die Bewegungsfläche des Bades eingeplant werden kann. Zudem sorgt die reinigungsfreundliche und langlebige Materialität der emaillierten Duschfläche – wie bei allen Kaldewei Badlösungen – für Einsparungen bei den Reinigungskosten und für verlängerte Renovierungszyklen.

Optimale Duschplatzgestaltung für kleine Bäder nach DIN 18040-2

Bei der Umsetzung eines barrierefreien Hotelbades muss, wie in fast allen Landesbauordnungen festgelegt, nach DIN 18040-2 vor jedem Sanitärgegenstand eine Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 Zentimetern eingehalten werden. Diese dürfen sich allerdings überschneiden. Soll ein Teil des Duschbereiches in die Bewegungsflächen eingeplant werden, muss dieser bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel ein niveaugleicher Einbau und eine rutschhemmende Oberfläche. Die von DIN CERTCO zertifizierte Cayonoplan Multispace von Kaldewei erfüllt diese Anforderungen und kann die Bewegungsfläche des Bades spürbar vergrößern. Damit ist sie die erste emaillierte Duschfläche, mit der sich selbst kleine Bäder ab vier Quadratmetern barrierefrei nach DIN 18040-2 ausstatten lassen. Ein Spritzschutz, wie zum Beispiel eine Duschabtrennung, sollte komplett weggeklappt werden können, damit die Duschfläche schwellenfrei betreten werden und so zusätzliche Bewegungsfläche im Hotelbad geschaffen werden kann.

DIN-zertifiziert: immer gleich – immer gut – immer sicher

Die Cayonoplan Multispace hat eine Größe von 120 x 120 Zentimetern und wird in allen zwölf Farben der Coordinated Colours Collection angeboten. Sie ist serienmäßig mit der rutschhemmenden Oberfläche Secure Plus ausgestattet und gewährleistet somit eine Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe B. Materialität und Farbenvielfalt der Duschfläche ermöglichen zudem die empfohlene optische und haptische Unterscheidung der Dusche vom Badezimmerboden nach dem 2-Sinne-Prinzip. Mit den bewährten Einbausystemen von Kaldewei ist der immer gleiche und sichere Einbau für maximalen Durchfeuchtungsschutz garantiert. So können Hotels und Betreiber sicher gehen, dass nicht nur die Baubestimmungen für Barrierefreiheit in den Hotelbädern eingehalten werden, sondern dass die Investition sich auch rentiert.

Das schreibt die Beherbergungsstättenverordnung der Bundesländer für Hotelbäder vor

Wie viele Gästebäder in einem Hotelneubau barrierefrei zu gestalten sind, variiert je nach Bundesland. In der Regel müssen mindestens zehn Prozent der Gastbetten beziehungsweise mindestens 2,1 Gastbetten eines Hotels zugehörige barrierefreie Sanitärräume haben. Bei Hotels mit mehr als 30 Betten sind es in der Regel 20 Prozent der Gastbetten, die ein barrierefreies Gästebad sowie ein Prozent, die ein uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbares Bad erfordern. Eine Ausnahme davon erlauben die Sonderbauverordnungen der Länder seit der Verschärfung der Bestimmungen im vergangenen Jahr in der Regel nur noch, wenn die Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhältnisse oder ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. Bund und Länder reagieren mit der Anfang 2020 verschärften Beherbergungsstättenverordnung der Bundesländer auf die demografische Entwicklung, die künftig noch mehr altersgerechte Beherbungsstätten erforderlich macht.