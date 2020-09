Eck- oder Wandinstallation? Wie hoch und groß darf die Duschwanne sein? Schiebe- oder Schwenktüren? Mit der Auswahl von Parametern wie diesen können sich Kaufinteressierte jetzt ihre Komplettdusche Schritt für Schritt individuell und passgenau zusammenstellen, inklusive aller Accessoires. So zum Beispiel auch für die barrierearme Produktlinie Kinemagic: Der Konfigurator zeigt, wie die künftige, komfortable Duschlösung als Ersatz für eine hindernisreiche Badewanne aussehen kann. Der Einbau einer Kinemagic ist von der Pflegekasse förderfähig mit einem Zuschuss von bis zu 4.000 € - auch darüber informiert die Website.

Vorher wissen, wie es nachher aussieht

Für die Duschabtrennungen, Duschwannen und Dusch-Badewannen gibt es ebenfalls einen Konfigurator. Schritt für Schritt baut sich auf dem Bildschirm eine Skizze auf und lässt sich in Echtzeit anpassen. Zudem hält KINEDO anschauliche Vorher- Nachher-Vergleiche parat. All das soll dem Kunden helfen, sich sein neues Bad bildlich vorzustellen. Am Ende der Konfiguration erhält er eine Auflistung aller Bestandteile und Extras sowie eine

Preiszusammensetzung. Anschließend können per Suchfunktion Händler und Installateure in der Nähe ausfindig gemacht werden. Letztlich profitieren auch diese von der neuen KINEDO-Website mit den erweiterten Konfiguratoren: Als Ergänzung zum Katalog können sie mittels der Visualisierung ihre Beratung optimieren.

