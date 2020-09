Unser Tipp, nicht nur im Homeoffice: Die Online-Seminare der OV Academy. Schauen Sie doch mal rein und melden Sie sich noch heute an. Wir freuen uns auf Sie!

09.September

Der Hydraulische Abgleich – Vielfältige Einsatzmöglichkeiten der Strangarmaturen

14:30 - 15:30 Uhr

Virtueller Klassenraum

Der zweite Teil der dreiteiligen Online-Seminar-Reihe zum Thema „der Hydraulische Abgleich“ gibt eine Übersicht über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Oventrop Strangarmaturen insbesondere die Strangregulier- und Differenzdruckreglern sowie deren Einsatzbereiche.

Es sollen die nachfolgenden Fragen geklärt werden:

WARUM ist der hydraulische Abgleich so wichtig?

WIE wird der hydraulische Abgleich bei Strangarmaturen gefördert?

WAS bedeuten die Abkürzungen?

WANN setze ich

WELCHES Ventil ein?



Es werden die gesetzlichen Hintergründe und Fördermöglichkeiten aufgezeigt und die unterschiedlichen Strangarmatur-Typen erläutert. Die Strangregulierventile und Strangdifferenzdruckregler werden in Ihrer Funktion genauer erklärt und deren Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt.

10.September

Trinkwasserhygiene - Armaturentechnik für die Praxis

14:30 - 15:30 Uhr

Virtueller Klassenraum

Trinkwasser ist für uns ein wichtiges Gut. Betreiber von Trinkwassersystemen in Gebäuden müssen die Wasserqualität bis zur Entnahme sicherstellen. Die Grundlage dazu bilden Trinkwasserverordnung und Technische Regelwerke, eine korrekte Planung und eine einwandfreie Installation sowie der verantwortungsvolle Betrieb.

Der zweite Teil befasst sich mit der Armaturentechnik in Trinkwasserinstallationen und entsprechende Auszüge aus den Regelwerken, um den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlagen sicherstellen zu können:

Probenahmestellen

Spülstationen zur Sicherung des erforderlichen Wasseraustausches

Hydraulischer Abgleich von Zirkulationsleitungen Thermische und statische Regelventile

Kaltwasserzirkulation

11.September

Wohnungsstationen – wie funktionieren die eigentlich?

14:30 - 15:30 Uhr

Virtueller Klassenraum

Der zweite Teil der dreiteiligen Online-Seminar-Reihe zum Thema „Oventrop Regudis Wohnungsstation“ geht in das „innere“ der Wohnungsstation.

Anhand von Beispielen werden die Anschlüsse und Fließwege dargestellt sowie Tipps für die Praxis gegeben.

Folgende Fragen sollen geklärt werden:

WIE funktioniert eine Wohnungsstation?

WIE schließe ich diese an?

WORAUF muss geachtet werden?

WAS ist bei einer Wartung zu beachten?

WELCHE Leistungen können erreicht werden?

In diesem zweiten Teil der dreiteiligen Serie „Regudis Wohnungsstationen“ werden wir einen Blick in das „Innere“ der Wohnungsstationen werfen. Es wird der unterschiedliche Aufbau der hydraulischen und elektronischen Wohnungsstationen aufgezeigt und praxisnah aufgezeigt. Ferner gibt es praxisnahe Tipps und Tricks zum Thema Wohnungsstation.