Mit dem ecom-AK – dem Auslesekopf für Feuerungsautomaten – Fehlerdiagnose auf dem kurzen Dienstweg…

Wichtige Informationen werden vom Brenner in Form von Blink-Codes am Entstör-Knopf angezeigt und können mit dem ecom-AK ausgelesen werden. So verrät der Auslesekopf auf Knopfdruck was ihm der Feuerungsautomat flüstert.

für Honeywell-Satronic (DKG, DGO, DKW, DMO, DMG, DLG, DVI, DIO, SH, SG inkl. der N Version)

für Siemens-Landies & Staefa (LMG, LMO)





Automatische Erkennung von Feuerungsautomaten

Auslesefunktion für Fehler und Betriebszustände

Integriertes Display

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 2 Akkus Typ AA 1.2 V oder 2 Batterien Typ AA 1.5 V

Stromaufnahme: ca. 100 mA

Lagertemperatur: -20°C bis +50°C

Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C

Abmessung: ca. 88 x 41 x 32 mm

Gewicht: ca. 150 g (mit Batterien)

Lieferung inkl. Gürteltasche + 2 Batterien

AUSLESEDATEN

Anzeige aktueller wie vergangener Störungen

Anzeige des Brenner-Betriebszustandes

Messung des Flammsignals/ Vergleich mit dem Minimalwert

Prüfung von Verzögerungen bei der Flammenbildung

Ermittlung der Brennerstarts

Wiedergabe aller relevanten Steuerungszeiten (Sicherheitszeit usw.)

Nur bis zum 30.09.20! Die Brennerdiagnose mit Köpfchen für unschlagbare 199,- €* über den Webshop sichern und auch noch die Versandkosten sparen.

Hier geht’s zum ecom-Webshop.

Mehr zu diesen und weiteren Aktionen unter www.ecom.de. Besuchen Sie die ecom GmbH auch bei Facebook.