Mit Ingo Kreil steht den Partnerinnen und Partnern aus Handel, Handwerk und Planung in Zukunft ein kompetenter Ansprechpartner in allen technischen Belangen rund um das breite Produkt- und Systemangebot von DELABIE zur Verfügung. Mit seiner Vertriebserfahrung im B2B-Bereich wird er eine wichtige Ergänzung in dem nun 13-köpfigen Vertriebsteam sein. Im Vorfeld hatte der neue Mitarbeiter am intensiven, mehrwöchigen Schulungsprogramm von DELABIE teilgenommen, welches unter anderem im Showroom mit großzügigem Konferenz- und Schulungsbereich stattfand – denn regelmäßige Schulungen zum umfangreichen und innovativen Produktsortiment sowie zur Optimierung der Kundenbeziehungen genießen im Unternehmen einen hohen Stellenwert.

