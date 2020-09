In diesem Jahr wurde die Exklusivmarke delphis um delphisXpert erweitert und bietet seitdem neben den zwei Sanitärlinien unic und living ein technisches Sortiment in den Segmenten Heizung und Installation. Dabei wurde bei der Sortimentsgestaltung der Schwerpunkt auf optimale Lösungen für das Fachhandwerk gelegt. delphisXpert steht im Sinne des Verarbeiters für hochwertige Produktqualität, einfache und sichere Montage sowie schnelle Warenverfügbarkeit. Die technische delphis-Linie bietet ein komplettes Haustechnik-Sortiment an Absperrarmaturen, über Wasser- und Wärmemengenzählern, Heizungsarmaturen bis hin zu Ausdehngefäßen und Speichern. Weitere Informationen sowie den Prospekt „faszinierende technik“ sind beim delphis-Händler und unter www.delphis.de/technik