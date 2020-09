Wer nach den Sommerferien hygienisch einwandfrei und garantiert sauber starten will, kann für die thermische Desinfektion kurzerhand eine mobile Heizzentrale einsetzen. „Die in Gebäuden fest installierten Trinkwassererhitzer kommen hier an ihre technischen Grenzen. In diesem Fall werden wir gerufen, um mit einer mobilen Heizzentrale nachzuhelfen. Unsere Anlagen erreichen die geforderte Mindesttemperatur, liefern ausreichend Druck und Heißwasser und sind flexibel einsetzbar“, erzählt Christian Hahn. Qio vermietet mobile Heizzentralen der innovativen Art. Diese sind online vernetzt und somit von überall aus via Smartphone oder Tablet einsehbar.

Legionellen fühlen sich bei Temperaturen bis 50°C wohl und vermehren sich gerne in Armaturen, Rohren oder Klimaanlagen. Trinkwasseranlagen, die nur partiell oder über einen langen Zeitraum gar nicht benutzt wurden, stellen ein erhöhtes Risiko dar. Ab Temperaturen von 60°C oder besser noch 70°C haben solche Bakterien keine Überlebenschance mehr. Neben Hotellerie und Gastronomie haben auch Kindertagesstätten und Schulen oder Seniorenheime einen gesetzlich vorgeschriebenen Verbrühungsschutz installiert und kommen deshalb gar nicht auf die notwendigen Temperaturen. Eine mobile Heizzentrale ist auch aus diesem Grund das ideale Instrument für die Legionellen-Prophylaxe.

