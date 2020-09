Seit ihrer Markteinführung vor über 30 Jahren setzt die Badserie Geberit Renova höchste Standards für die ästhetische und wirtschaftliche Badeinrichtung und -modernisierung. Auftraggeber, Installateure und Planer verlassen sich gleichermaßen auf Investitionssicherheit, zeitlose Formgebung und Design-Updates für das Bad von heute und morgen.



Vielseitig wie keine andere Badserie



Geberit hat in diesem Jahr wichtige Produkte der erfolgreichen Serie überarbeitet und das Sortiment weiter ausgebaut. So bietet Renova Lösungen für jede Bauaufgabe - im Privatbad ebenso wie im Objektbereich. Für besondere Anforderungen lässt sich Geberit Renova mit verwandten Serien kombinieren. So ist der Einsatz von Badmöbeln im Privatbad ebenso realisierbar wie eine barrierefreie Sanitärraumplanung.

Erfahren Sie hier mehr über die Badserie Geberit Renova