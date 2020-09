Aufgrund der Corona-­Pandemie und steigender Infektionszahlen setzt die ÖkoFEN Pelletakademie bis Ende des Jahres anstelle von Praxis-Schulungen auf das bewährte Online-Schulungsangebot. Für die abgesagten Schulungen im September, Oktober und November bietet ÖkoFEN die Möglichkeit die jeweils versäumte Schulung als Online-Schulung zu besuchen.

Damit Fachhandwerker, Planer, Architekten, Energieberater und Schornsteinfeger dennoch alle relevanten Informationen erhalten, setzt der Pelletspezialist auf schon bewährte digitale Präsenz. Gut zu wissen: Reduzierte DENA- Punkte und die Zertifizierung als Pelletfachbetrieb werden auch für die Ersatz-Online-Schulungen vergeben. Nicht als Onlineschulung angeboten werden Wartungs- und Einbringungsschulungen. ÖkoFEN bitten die Fachpartner sich in diesem Fall an Ihren Außendienst zu wenden und individuelle Termine zu vereinbaren.

„Mit unserem Online-Schulungsangebot haben wir bereits in der ersten Jahreshälfte sehr viele positive Erfahrungen gemacht und begeistertes Feedback von unseren Kunden bekommen“, bestätigt Lothar Tomaschko, Geschäftsführer der ÖkoFEN Heiztechnik GmbH. Aufgrund dieser Kenntnisse konnten nun verschiedene Schulungsinhalte kurzfristig für die Online-Schulungen aufbereitet werden. Die Online-Schulungen bringen die gewünschten Seminarinhalte per Videostream an den eigenen Schreibtisch. Unmittelbar vor Beginn loggt sich der Teilnehmer am Computer ein und verfolgt am Bildschirm den Vortrag. Wie einfach eine Online-Schulung abläuft, zeigt ein Erklärvideo auf www.oekofen.com/de-de/online_schulungen.

Das gesamte Webinarprogramm findet sich online unter www.oekofen.com/de-de/online_schulungen.