Wir kooperieren seit Jahren mit LG Electronics Deutschland GmbH im Bereich der Luft/Wasser Wärmepumpen. Das neue Line-Up stellen wir nun vor und freuen uns, Ihnen, unseren Kunden eine fantastische Einführungsaktion präsentieren zu können.

Zu jeder im Aktionszeitraum bei unserem „Top Angebot“ gekauften LG THERMA V Luft/Wasser-Wärmepumpe wird kostenfrei, solange der Vorrat reicht, ein moderner LG 65“ NanoCell Flachbildfernseher mitgeliefert. Damit erhalten Sie nicht nur ein hocheffizientes und modernes Heizsystem für den Heizraum sondern zusätzlich noch das volle 4K Kinofeeling für das Wohnzimmer.

Begleitend zu diesem Angebot werden ab September gemeinsame Schulungen für Fachhandwerker angeboten. Diese finden in kleiner Runde in der LG Akademie in Eschborn oder München statt, bzw. werden als Online-Seminar durchgeführt. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

LG Electronics ist als weltweit tätiger Konzern ein Technologieführer mit einer hohen Markenbekanntheit und viel Expertise im Wärmepumpengeschäft. Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Wärmpumpensystemen können wir damit gut bedienen – und mit dem September TOP ANGEBOT bieten wir einen echten Mehrwert.

Also, nicht zögern, sondern aktiv werden und einen der LG 65“ TVs sichern.

