Mit dem ecoGAS ProX wird damit die Auswahl der Geräte aus unserer MEISTERlinie noch einmal erweitert. Sein Vorteil: Mit einem zusätzlichen dritten Xtra Wärmetauscher ausgerüstet, bleibt die gewünschte Warmwassertemperatur konstant, selbst wenn beim Duschen und Baden größere Mengen benötigt werden. Ein echtes Plus für mehr Komfort und ein Mehrwert gegenüber herkömmlichen Geräten, bei denen oft schon nach 5 Minuten die Temperatur absinken kann.

Der ecoGAS ProX ist ein leistungsstarker „200-Prozent- Brennwertkessel“!

Frank Schellhöh, Geschäftsführer MHG Heiztechnik: „Für uns ist der ecoGAS ProX ein echter ,200-Prozent-Brennwertkessel‘: Er bietet 100 % Effizienz plus 100 % Komfort für unsere Kunden, da der ecoGAS ProX im Heizbetrieb und bei der Trinkwasserbereitung durch die Direktladung des Xtra Wärmetauschers ohne Kompromisse immer im Brennwertbereich arbeitet. Durch zusätzliche Vorwärmung im Xtra Wärmetauscher ergibt sich eine hohe Zapfmenge von bis zu 20,3 Liter Warmwasser pro Minute - das reicht, selbst wenn ausgiebig geduscht und gebadet wird!“

Zwei Leistungsvarianten von 3,6 bis 27 kW

Erhältlich sind zwei Leistungsvarianten des Gerätes: Der ecoGAS ProX 18/26 bietet 3,6 bis 18,7 kW, der „große Bruder“ ecoGAS ProX 30/38 bietet 3,6 bis 27 kW. Dieses Leistungsfeld ermöglicht den Einsatz des ecoGAS ProX in kleinen Wohnungen und auch in großen Einfamilienhäusern. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Trinkwasserzirkulation direkt an das Gas-Brennwert-Kombigerät anzuschließen. So können Verbraucher auch in weitläufigen Gebäuden an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser ganz nach Bedarf entnehmen.

Der ecoGAS ProX ist kompakt und einfach zu bedienen

Mit Abmessungen von 28 cm Tiefe, 45 cm Breite und 70,6 bzw. 82,6 cm Höhe der beiden Leistungsvarianten ist der ecoGAS ProX sehr kompakt und mit einem Gewicht von 30 bzw. 36 kg auch für die 1-Mann-Montage geeignet.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt über ein Touch-Bedienfeld oder zukünftig optional per App über die heatapp! oder die MHG mobil App. Darüber hinaus ist der ecoGAS ProX „H2-Ready“, er kann also bei Bedarf in Zukunft auch Wasserstoff-Beimischung verarbeiten. Das Gerät ist für Abgaskomponenten aller gängigen Hersteller zugelassen.

Der ecoGAS ProX im Überblick:

Große Systemleistung von 3,6 bis 36 kW

Geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen

Bis zu 20,3 l/min Zapfmenge

Zirkulationsanschluss am Kombi

Intuitiv über das Touch-Bedienfeld / optional per App bedienbar (heatapp! / MHG mobil App)

Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher für Warm- und Heizungswasser

Keine besonderen Anforderungen an die Heizungswasseraufbereitung

15 Jahre Garantie (siehe Produktgarantie)

Verbaute Markenkomponenten

Für 1-Mann Montage geeignet

Immer mit Abgas DN 60/100 möglich durch leistungsstarkes Gebläse

Für Abgaskomponenten aller gängigen Hersteller zugelassen

Passt in jede Nische

Geringer Wartungsaufwand

„H2-Ready“ für Wasserstoff-Beimischung

Der neue ecoGAS ProX ist ab September im Fachgroßhandel erhältlich!

Wie alle Geräte der MEISTERlinie wird auch der ecoGAS ProX exklusiv über den Fachgroßhandel vertrieben. Die Auslieferung an den Fachgroßhandel ist ab September 2020 geplant. Haben Sie Fragen zum neuen ecoGAS ProX? Wir beraten Sie gern!

Erfahren Sie mehr auch unter www.meisterlinie.de