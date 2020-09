Die Bedürfnisse ändern sich im Laufe des Lebens, doch die Mobilität und Selbstständigkeit sollte in den verschiedenen Lebensphasen im Bad immer gegeben sein. Badezimmer, die sich an den wachsenden Ansprüchen der Nutzer nach Komfort orientieren, sind hoch im Kurs. Wer heute schon ein Bad gut plant und clever ausstattet, macht es für alle Lebenssituationen und generationsübergreifend zukunftstauglich. KEUCO sorgt für funktionale und ästhetische Gestaltungsvielfalt, die auch barrierefreien Bädern eine elegante Wohlfühl-Atmosphäre verleihen: Mit Produkten, die dem Anspruch folgen, von jedem Menschen gleichermaßen nutzbar und für jeden gleichermaßen ästhetisch zu sein, unabhängig von seiner Konstitution. Ein Höchstmaß an Komfort und stilvolles Design verschmelzen zu einer harmonischen Einheit.

Ebenerdig, mit viel Bewegungsraum und am besten mit einer Sitzgelegenheit – auf diese Punkte kommt es bei einer zukunftsweisenden Duschplanung an. Außerdem sollte die Duscharmatur intuitiv und leicht zu bedienen sein. Die Duscharmatur IXMO SOLO vereint nach dem Credo „Weniger kann mehr“ maximale Funktionen bei minimalistischem Design. Wo herkömmlich Einhebelmischer und Schlauchanschluss als zwei Elemente auf der Wand installiert werden, bündelt IXMO SOLO beide Funktionen in einem einzigen, beeindruckend kleinen Modul. Für ein Plus an Bewegungsfreiheit und Pflegeleichtigkeit. Der universelle IXMO-Griff ist auch mit nassen Händen leicht zu bedienen. Die einfach einzustellende Temperatur- und Mengenbegrenzung spendet nur so viel Wasser, wie gewünscht. Eingestuft in Geräuschklasse I erweist sich IXMO SOLO auch für den Einsatz im Hotel als perfektes Produkt.

Mit einer wahlweise runden oder eckigen Rosette harmonieren die IXMO Duscharmaturen in jedem Bad und zu allen KEUCO Serien. Passende Duschstangen und Relingsysteme, die gleichzeitig zum Festhalten oder Abstützen genutzt werden können und jederzeit ein sicheres Gefühl geben, hält das KEUCO Sortiment bereit.

Mit Dusch- und Klappsitzen in unterschiedlichen Ausführungen, Größen und Farben bietet KEUCO attraktive, bequeme und pflegleichte Sitzgelegenheiten für die Dusche. Allen gemeinsam sind das edle Design, die hochwertigen Materialien und die beste Verarbeitung. Der angenehme Sitzkomfort und die große Belastbarkeit schaffen ein Höchstmaß an Duschkomfort. In das Relingsystem der Serie PLAN kann optional der elegante PLAN Duschsitz eingehängt werden. Fest montierte Alternative: Mit 150 kg Belastbarkeit ist der Klappsitz der Serie PLAN sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich einsetzbar. Damit entsprechen selbst barrierefrei geplante Duschen gehobenen gestalterischen Ansprüchen und bieten Komfort und Sicherheit.

Ganz entspannt duschen mit IXMO von KEUCO, am besten noch dazu im Sitzen. Für Jung bis Alt ein besonderes Wohlgefühl in der persönlichen Komfortzone Bad.