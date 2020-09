Geld zurück gibts jetzt von AEG Haustechnik für Endkunden beim Kauf einer AEG Fußbodentemperierung THERMO BODEN im Set. Die attraktive Cashback-Aktion endet am 30. November 2020. Bild: AEG Haustechnik

Wir gewähren Ihren Kunden in der Zeit vom 1. September bis zum 30. November 2020 eine Geld-zurück-Garantie der erfreulichen Art:

Endkunden winkt für insgesamt zehn THERMO BODEN BASIS-Sets eine attraktive Rückvergütung. Pro Set gibt es bis zu 60 Euro zurück. Mit einer Heizleistung von 160 W/m² temperiert die AEG Heizmatte BASIS Fliesen bzw. keramische Beläge optimal.



Und das Beste an der Aktion:

Ihre Endkunden können ab sofort beim Kauf mehrerer Aktionsprodukte auch doppelt und dreifach sparen. Maßgeblich für den Cashback ist eine Online-Registrierung auf www.aeg-haustechnik.de/cashback. Dabei ist der Kaufbeleg einzureichen. Die Rückvergütung per Verrechnungsscheck erfolgt innerhalb weniger Tage.



Informieren Sie jetzt Ihre Kunden und profitieren Sie von Zusatzgeschäften dieser Modernisierungsmaßnahmen.

Starter-Paket für Ihre Point-of-Sale-Vermarktung

Kontaktieren Sie uns jetzt (per E-mail an vertrieb @ eht-haustechnik.de) und sichern Sie sich ein kostenloses POS-Paket zur Vermarktung des AEG THERMO BODEN.

Inhalt: