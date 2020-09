Im Unter-Putz Gehäuse des Regelsets befindet sich ein Sammler. Dieser wird mit Vorlauf und Rücklauf des Heizsystems verbunden. An den stirnseitigen Abgängen wird ein Heizkörper, beispielsweise mit HERZ-3000 Anschlussteilen (nach Wahl), angeschlossen. An den übrigen Abgängen werden das mitgelieferte Rücklaufventil und das Thermostatunterteil des Rücklauf-Temperaturbegrenzers montiert und bilden so die Regelung für den Fußbodenkreis.

Im Set (1 8100 25) enthalten sind das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Abdeckplatte mit Magnethaftstreifen aus Stahlblech verchromt, ein Doppelanschlussverteiler, RL-1 Absperrventil mit freidrehender Mutter, TS-98V Thermostatventil mit freidrehender Mutter und Rücklauftemperaturbegrenzer „Mini-Turbo“.

Im Set (1 8100 26) sind folgende Komponenten enthalten: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Abdeckplatte mit Magnethaftstreifen aus Stahlblech weiß, Doppelanschlussverteiler, RL-1 Absperrventil mit freidrehender Mutter, TS-98V Thermostatventil mit freidrehender Mutter und Rücklauftemperaturbegrenzer „Mini-Turbo“.

Die maximale Betriebstemperatur (am Ventil) beträgt 120 °C, der maximale Betriebsdruck 10 bar, die RL-Temperatureinstellung 25 °C bis 60 °C und der maximale Differenzdruck (am Ventil) 20 kPa.

