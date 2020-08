Mit dem Auslegungstool finden Sie schnell zur passenden Pumpengruppe. Die MeiFlow Top S ist in verschiedenen, anwendungsindividuellen Ausführungen erhältlich und setzt damit in Puncto Funktionalität neue Maßstäbe. Die Pumpengruppe kann dabei, abhängig von der Ausführung, in ungemischten und gemischten Heiz- oder Kühlkreisen eingesetzt werden. Wählen Sie einfach die gewünschten Auswahlparameter aus und umgehend erscheint eine Auflistung der in Frage kommenden Produkte.

Beispiel:



Das Ergebnis inkl. Ihrer individuell ausgewählten Parameter, lässt sich zur Dokumentation einfach ausdrucken.

Neugierig geworden? Hier gelangen Sie direkt zum MeiFlow Top S Auslegungstool.

Weitere Details zur MeiFlow Top S finden Sie in der Broschüre.

Sehen Sie hier eine Animation zur MeiFlow Top S: