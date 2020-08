Damit erhalten Kunden nicht nur ein hocheffizientes und modernes Heizsystem für den Heizraum sondern zusätzlich noch das volle 4K Kinofeeling fürs Wohnzimmer.

Begleitend zu diesem Angebot bieten LG und die Philipp Wagner GmbH ab September gemeinsame Schulungen für Fachhandwerker an. Diese finden in kleiner Runde in der LG Akademie in Eschborn oder München statt, bzw. werden als Online-Seminar durchgeführt.

„LG Electronics ist als weltweit tätiger Konzern ein Technologieführer mit einer hohen Markenbekanntheit und viel Expertise im Wärmepumpengeschäft. Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Wärmpumpensystemen können wir damit gut bedienen – und mit dem September „Top Angebot“ bieten wir einen echten Mehrwert“, erklärt Steffen Hieronymus, Geschäftsführer der Philipp Wagner GmbH.

„Mit der Philipp Wagner GmbH haben wir einen seit über 30 Jahren im Markt etablierten Vertriebspartner der das Fachhandwerk zuverlässig beliefern kann“, betont Andreas Gelbke, Director Air Solution bei der LG Electronics Deutschland GmbH. „Der Slogan „Technik ist unser Ding!“ passt hervorragend zu unseren Produkten und hebt die Fachkompetenz des Handels hervor.“,



Weitere Informationen zum Angebot finden Sie auf www.philipp-wagner.de.



Weitere Informationen zu LG finden Sie auf lg.de.