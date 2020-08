Um eine bestmögliche Hygiene zu erreichen, bietet CONTI+ neben elektronisch gesteuerten Armaturen auch berührungslose Seifen- und Desinfektionsmittelspender an. Das breit gefächerte Sortiment bietet sowohl für öffentliche und gewerbliche als auch für halböffentliche Bereiche verschiedene Varianten: Die hochwertige und mit einem IR-Sensor ausgestattete Designserie CONTI+ Björk überzeugt mit ihrem puristischen Edelstahlgehäuse in matt schwarz. Sie vereint Formschönheit und Funktionalität mit Einfachheit in der Bedienung und ist perfekt für den Einsatz in der Gastronomie und Hotellerie geeignet. Um sich den individuellen Raumsituationen anzupassen, sind die BJÖRK Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel auch in Weiß und zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich.

CONTI+ SteelTec steht für sichere und ansprechende Produkte aus hochwertigem Edelstahl. Die Seifen- und Desinfektionsmittelspender sind als elektronische und manuelle Varianten erhältlich. Alle CONTI+ SteelTec Produkte zeichnen sich durch die abgerundete Form zur Vermeidung von Ablageflächen, die Verwendung hochwertigen Edelstahls und durch die Erfüllung der Anforderungen nach VDI 6000 und 3818 aus. Das Material ist kratz- und abriebfest, einfach zu reinigen, unempfindlich gegen über Chemikalien und bietet Bakterien keine Angriffsfläche: Damit sind Seifen- und Desinfektionsmittelspender der CONTI+ SteelTec Serie prädestiniert für den Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Bereichen.

Der Armaturenhersteller bietet neben Seifen- und Desinfektionsmittelspender ein vollständiges Sortiment für die Sanitärraumausstattung an: Händetrockner, Sicherheits-Wickeltische, Toilettenpapier- und Papierhandtuchspender sowie Abfall- und Hygienebehälter sind abgestimmt auf das Design der jeweiligen Serie erhältlich. Zur Befüllung der Desinfektionsmittelspender eignet sich die umweltverträgliche und schadstofffreie Lösung CONTI+ oXanTM zero. Die pH-neutrale Desinfektionslösung beseitigt Keime und Bakterien rückstandsfrei. Darüber hinaus hat CONTI+ oXanTM zero eine fungizide, virozide, sporozide und algizide Wirkung.

Eine Übersicht über alle Seifen- und Desinfektionsmittelspender von CONTI+ erhalten Sie hier.