Zehnder Fina Lean Bar überzeugt mit einer besonders schlanken Frontfläche in puristischem Design und glänzt als optischer Blickfang in jedem modernen Badezimmer-Style. Das neue Heizkörper-Modell integriert sich mit seiner klaren und reduzierten Form harmonisch in jede moderne Badezimmer-Architektur. Der neue Bad-Heizkörper Zehnder Fina Lean Bar ist im Warmwasserbetrieb in nahezu allen Farben der Zehnder Farbkarte ab sofort erhältlich. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Der Raumklimaspezialist Zehnder präsentiert mit Zehnder Fina Lean Bar einen neuen Design-Heizkörper für das Badezimmer. Das neue Heizkörper-Modell integriert sich mit seiner klaren und reduzierten Form harmonisch in jede moderne Badezimmer-Architektur. Die große Oberfläche des Heizkörpers sorgt für eine angenehme Strahlungswärme und die flache Bauform sowie der geringe Wasserinhalt sorgen für ein besonders schnelles Aufheizen. Die glatte Oberfläche des Design-Heizkörpers lässt sich zudem besonders einfach und hygienisch reinigen. Der neue Zehnder Heizkörper ist auch für den Betrieb mit Niedertemperatursystemen geeignet und ist im Warmwasserbetrieb ab sofort in nahezu allen Farben der Zehnder Farbkarte erhältlich.

Der neue Bad-Heizkörper Zehnder Fina Lean Bar überzeugt mit einer besonders schlanken Frontfläche in puristischem Design und glänzt als optischer Blickfang in jedem modernen Badezimmer-Style. Ein stufenlos höhenverstellbarer, verchromter Handtuchhalter ergänzt die puristische Formensprache und sorgt gleichzeitig für angenehm vorgewärmte Handtücher. Es können außerdem zusätzliche Handtuchhalter ergänzt werden, um noch mehr Handtücher bequem aufzuhängen und zu wärmen. Dadurch ist Zehnder Fina Lean Bar auch ideal für das Familienbad geeignet: So lässt sich beispielsweise ein zusätzlicher Handtuchhalter für die Handtücher der Kinder weiter unten anbringen. Und dank der glatten Oberfläche lässt sich der neue Design-Heizkörper für das Badezimmer besonders einfach und hygienisch reinigen. Das flache Design des neuen Zehnder Heizkörpers mit nur 17 mm Bautiefe und abgerundeten Seiten sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild.

Durch den 50mm-Mittelanschluss lässt sich Zehnder Fina Lean Bar einfach installieren. Der Design-Heizkörper ist zudem auch für den Betrieb mit Niedertemperatursystemen geeignet. Zehnder Fina Lean Bar steht in neun unterschiedlichen Modellgrößen zur Auswahl: in der Bauhöhe 1300, 1500 und 1800 mm sowie in der Baulänge 500, 600 und 700 mm. Dank dieser Modellvielfalt kann sich der neue Design-Heizkörper flexibel den unterschiedlichsten Einbausituationen anpassen.

