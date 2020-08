Der Online-Profi-Tag von Kaldewei erfreut sich bei Fachhandwerkern großer Beliebtheit. Am 8. September geht das bewährte Format in die nächste Runde. Sandra Hunke, Anlagenmechanikerin, sowie die Kaldewei Experten Martin Schäpermeier und Martin Zinzius nehmen die Teilnehmer mit auf eine Reise in die Welt der bodenebenen Duschplatzgestaltung und zeigen, wie sich die Rentabilität noch weiter steigern lässt. Im Fokus steht die emaillierte Rinnendusche Nexsys. Anhand kurzer Filmsequenzen und verständlicher Detailinformationen werden die besonderen Eigenschaften und Vorteile erläutert: vom Design über die Sicherheit bis zur einfachen Montage.

Kaldewei Profi-Tag zeigt Lösungen zur Rentabilitätssteigerung

Was tut sich bei den Montagesystemen für bodengleiche Duschen? Mit welchen neuen Lösungen lässt sich die Arbeit des Fachhandwerkers noch einfacher und effizienter gestalten? Wie kann er seinen Umsatz nachhaltig sichern? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Kaldewei beim Online-Profi-Tag für SHK-Installateure am Dienstag, den 8. September, von 14:00 bis 14:30 Uhr.

Die emaillierte Duschfläche Nexsys wurde mittlerweile erfolgreich im Markt eingeführt und entwickelt sich dank ihrer überzeugenden Eigenschaften zum Liebling von Bauherren und Architekten. In dem Webinar stellen Experten die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten vor, die mit einer großen Maßvielfalt, einer attraktiven Farbauswahl sowie mit exklusiven Oberflächen für die Ablaufrinne erreicht werden. Die Flexibilität spiegelt sich auch in dem Angebot unterschiedlicher Montagesysteme für die Nexsys wider. Sandra Hunke und Kaldewei zeigen, welche Lösungen es für die Nexsys gibt und wie einfach das System zu installieren ist. Besonders das neue Systemboard Nexsys wird im Detail vorgestellt und der schnelle Einbau demonstriert.

Sicherheit für den Fachhandwerker

Der Kaldewei Profi-Tag präsentiert auch Montagelösungen, die speziell für geringe Bauhöhen geeignet sind, wie sie häufig im Sanierungsbereich vorkommen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer wichtige Tipps, wie sie dank der Kaldewei Badlösungen die Gefahr eines Durchfeuchtungsschadens wirksam minimieren und so Haftungsansprüche der Kunden vermeiden können. Während der Ausstrahlung besteht über eine Chat-Funktion auch diesmal wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die von den Experten beantwortet werden.

Unter folgendem Link können sich Fachhandwerker ab sofort zum Kaldewei Profi-Tag am Dienstag, den 8. September, von 14:00 bis 14:30 Uhr anmelden: attendee.gotowebinar.com/register/3024663437906334732?source=KALDEWEI

Weiteres Webinar für Sanitär-Planer, Architekten und Bauherren

Und alle, die noch mehr Inspiration für eine individuelle Badplanung wünschen, können nur einen Tag später, am Mittwoch, 9. September, ab 14:00 Uhr, ein weiteres Webinar besuchen. Dazu sind neben den Sanitär-Profis auch Architekten, Ausstellungsberater und Bauherren eingeladen.