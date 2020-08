Weniger kann mehr – so lautet das Grundprinzip von IXMO. Mit einer einzigartigen Bündelung von Funktionen und minimalistischem Design eröffnen die innovativen Armaturen von KEUCO eine bisher unbekannte Freiheit bei der Planung von Dusche und Wanne. Jetzt nimmt die IXMO Welt auch Einzug am Waschtisch und präsentiert eine Armatur, die Wandauslauf und Einhebelmischer in nur einem Element vereint.

Das Besondere: Durch die intelligente Zusammenfassung von Wandauslauf und Einhebelmischer benötigt die IXMO Waschtischarmatur lediglich ein Modul in und auf der Wand. So erhält der Waschplatz ein edles, aufgeräumtes Erscheinungsbild und erweist sich darüber hinaus als äußerst pflegeleicht. Minimalistisches Design, maximaler Komfort und minimaler Montageaufwand. Denn dadurch, dass nur ein einziger Unterputz-Grundkörper montiert werden muss, ist die Installation für die SHK-Profis äußerst einfach und schnell: Grundkörper einbauen und Zuleitungen anschließen. Die geringe Einbautiefe lässt sich dank intelligentem Tiefenausgleich von 70 bis zu 100 mm flexibel und stufenlos einstellen. Zuletzt nur noch das Fertigset montieren.

Für individuelle Waschtischplanungen stehen drei Auslauflängen zur Wahl. Wie die weiteren IXMO Produkte hat auch die IXMO Waschtischarmatur eine optisch zurückhaltende Rosette in rund oder eckig mit einem Durchmesser bzw. einer Kantenlänge von nur 72 mm.