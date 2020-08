Vom 09. bis 10. September 2020 öffnen sich im Loewe Saal die Tore zur 3. SCHULBAU Salon & Messe SCHULBAU in Berlin. In diesem Jahr liegt der Fokus der Messe unter anderem auf den Themen nachhaltiges Bauen, Mensa- und Sporthallenbau, Digitalisierung sowie auf Wassermanagement und Sanitäreinrichtungen. Die CONTI+ Sanitärarmaturen GmbH ist mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten. Hierzu Andrea Heiner-Kruckas, Marketingleiterin bei CONTI+: „In Berlin werden in den nächsten zehn Jahren mindestens 60 Schulen gebaut. Weitere Schul-Standorte werden in der Hauptstadt saniert oder erweitert. CONTI+ hat eines der umfassendsten Hygienekonzepte am Markt und ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Sanierung oder den Neubau von Dusch- und Waschräumen in Schulen und Sporthallen geht.“

Schulbau Berlin

09.-10. September 2020

Loewe Saal

Wiebestraße 42

10553 Berlin