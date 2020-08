Als eines der wenigen sportlichen Großevents in diesem Jahr wird die Tour de France aufgrund der Corona-Pandemie unter angepassten Bedingungen am 29. August starten. Schon heute fiebern weltweit Radsportfans und Sportbegeisterte der 1 07. Austragung des wichtigsten Etappenrennens im Straßensport entgegen. Mit dem BORA - hansgrohe Team Podcast „EAT.RACE.SHOWER.REPEAT." können sie sich einmal mehr auf besondere Einblicke in die Welt des Radsports und die Tour de France freuen. In insgesamt sieben Audio-Episoden ä 40 Minuten stellen Paul Voss, ehemaliger Profisportler im Team von Ralph Denk, und Laura C. Winter, Sportkommentatorin und Journalistin, die Vorbereitung der Sportler und das Zusammenspiel des gesamten Teams vor, von den Fahrern über die Physiotherapeuten bis hin zum Koch. Hörer erfahren auf den hansgrohe Social Media Kanälen unter anderem aus erster Hand, wie sich die Profisportler durch Training und Ernährung fit halten, Verletzungen behandeln, wie sie die härtesten Etappen des großen Straßenrennens angehen und wie sie als Team Zusammenarbeiten. Zugang zu dem Podcast erhalten Interessierte auf der Internetseite hansgrohe.de/ueber-uns/sportsponsoring und den hansgrohe Social Media Kanälen facebook.com/hansgrohe und instagram.com/hansgrohe sowie über Apple Podcast, Youtube, Spotify und Stitcher. Der erste Audio-Clip wird vor der Tour de France gesendet, danach vier weitere während des Rennens und zwei Mal nach dem sportlichen Großevent.

Die Sendetermine der BORA - hansgrohe Team Podcasts EAT.RACE.SHOWER.REPEAT. im Überblick:

Episode 1: 27. August 2020

Episode 2: 30. August 2020

Episode 3: 3. September 2020

Episode 4: 10. September 2020

Episode 5: 17. September 2020

Episode 6: 24. September 2020

Episode 7: 27. September 2020

hansgrohe - das sind innovative Lösungen für Bad und Küche, die intelligente Funktionen, herausragendes Design und langlebige Qualität vereinen. Im internationalen Verbund der Hansgrohe Group aus dem Schwarzwald werden unter der Marke hansgrohe Premiumprodukte für Brausen, Duschsysteme, Bad- und Küchenarmaturen sowie Küchenspülen vertrieben.

hansgrohe - das sind großartige Erlebnisse mit Wasser seit 1901. Mit seinen vielfach ausgezeichneten Produkten gestaltet die traditionsreiche Marke den Fluss des Wassers in Küche und Bad. Denn hier verbringen die Menschen Zeit, die ihnen besonders wichtig ist - und erleben wertvolle Augenblicke mit Wasser, hansgrohe - das sind Smart Living-Anwendungen, die das tägliche Leben der Menschen bereichern und ihnen mehr Funktionalität und mehr Sicherheit für ihr Zuhause bieten.