Dass Heizungsinstallateure beim Heizungstausch, bei Neuinstallation oder auch im Notfall auf eine mobile Heizzentrale zurückgreifen, ist längst keine Neuigkeit mehr. Dass eine solche Heizzentrale digitalisiert und somit online jederzeit überwachbar ist, schon. „Unsere Kunden können ja nicht rund um die Uhr nach der mobilen Heizzentrale schauen. Und ein reibungsloser Betrieb ist einfach unabdingbar“, weiß Christian Hahn, der mit seinem Unternehmen Qio eine innovative Lösung für dieses Problem geschaffen hat. „Die in allen Qio Heizzentralen verbaute IoT-Technik zur Temperatur-, Druck-, Füllstands- und Spannungsüberwachung liefert zuverlässig die Informationen, die der Betreiber braucht. Das Monitoringportal, das wir QioLive genannt haben, dokumentiert aktuell wie historisch alle im Anlagenbetrieb bedeutsamen Systemparameter. Im Fall einer Störung warnt das Portal per SMS oder E-Mail, so dass schnell reagiert werden kann.“

Mit Hilfe der in der mobilen Heizzentrale etablierten Messtechnik in Verbindung mit dem Online-Monitoringportal QioLive bietet sich für die Betreiber mobiler Heizzentralen die Chance, deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Fehleranalyse und Störungsbeseitigung im Betrieb mobiler Heizzentralen zu realisieren. Diese technische Neuerung und die damit verbundene neu gewonnene Transparenz im Anlagenbetrieb leisten einen wichtigen innovativen Beitrag zur Verbesserung der Betriebsführung mobiler Heizzentralen.

Ausführliche Informationen zu QioLive unter www.qio.de