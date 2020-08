Zuverlässiger Partner für ein erfolgreiches Geschäft: GROHE StudieMeldung[1] liefert wertvolle Kundeninformationen, die Installateure bei der Beratung und im Verkauf unterstützen

Trendsegment Duschsysteme: 35% möchten ihre alte Dusche durch ein Duschsystem ersetzen

Wichtige Erkenntnisse für das Handwerk: 39% der Befragten setzen bei der Kaufentscheidung von Duschprodukten auf die professionelle Beratung durch einen Installateur

Die Anforderungen an die Badgestaltung sind deutlich gestiegen, dabei kommt auch der Dusche große Aufmerksamkeit zu. Heutzutage duscht mehr als die Hälfte der Menschen im Sommer wie im Winter ein- bis mehrmals am TagMeldung[2] und sieht das Badezimmer als einen Ort der Erholung an (62%). Ob ein belebender Start in den Tag, eine schnelle Abkühlung oder zur Entspannung – jeder Nutzer stellt unterschiedliche Anforderungen an seine Dusche. Neben Funktionalität und einer intuitiven BedienungMeldung[3] stehen bei über der Hälfte der Deutschen (78%) auch Faktoren wie Verbrühungsschutz durch nicht heiß werdende Oberflächen oder ein einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause (74%) im Fokus. Darüber hinaus sollen sich moderne Duschlösungen harmonisch in das persönliche Raumkonzept integrieren und hohen Designansprüchen gerecht werdenMeldung[4]. Die Ergebnisse der Studie gewähren tiefgehende Einblicke in die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden: „Der Praktische“ duscht wie 74% der Befragten nach körperlicher Anstrengung, verbringt nicht allzu viel Zeit im Bad und achtet auch unter der Dusche eher auf den Wasserverbrauch weshalb er eher ein einfaches Duschsystem bevorzugt. „Der Genießer“Meldung[5] hingegen sucht smarte Duschsysteme mit vielen Funktionen und Thermostat für eine gleichbleibende Temperatur. „Der Frische-Enthusiast“Meldung[6] wiederum möchte ein Duschsystem mit komfortabler Bedienung.

Mit den wertvollen Informationen aus der Studie und einer Auswahl an vorgefertigten Allround-Paketen unterstützt GROHE das Handwerk dabei, den jeweiligen Kundenwunsch optimal zu bedienen. Ob GROHE-Thermostate in Unterputz- oder Aufputzvariante wie Grohtherm 1000, GROHE Duschsysteme wie das GROHE Euphoria Duschsystem 260 oder GROHE SmartControl Duschsysteme – dank des umfangreichen Portfolios findet sich für jeden Bedarf, jedes Budget und jede Einbausituation die perfekte Dusche.



Individuelle Kundenbedürfnisse erkennen und bedienen

Das Badezimmer ist schon längst kein rein funktionaler Raum mehr, der ausschließlich der Körperpflege dient. Mit der Wahrnehmung als persönlicher Rückzugsort und Wellness-OaseMeldung[7] sind die Erwartungen deutlich gestiegen. Dies bedeutet auch, dass die Gestaltung und Ausstattung des Badezimmers immer komplexer wird. Diese Entwicklung erfordert eine hohe Beratungskompetenz seitens des Handwerks und eröffnet gleichzeitig attraktive Umsatzpotenziale, welche von Installateuren wahrgenommen werden können, die die individuellen Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden erkennen und sie darauf hin beraten können. Durch die Auswahl und Kombination von Produkten aus dem Sortiment einer Marke kann der Installateur sicher sein, dass Design und Funktion perfekt zusammenpassen – abhängig von persönlichem Stil, Budget und der vorhandenen Einbausituation. GROHE punktet hier mit unterschiedlichen vorgefertigten Duschlösungen, die in Design und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt sind und so auch dem Installateur wertvolle Zeit bei der Auswahl sparen: Ob funktionales Basis-Set bestehend aus GROHE Grohtherm 1000 Thermostat und Tempesta Brausegarnitur oder Wellness-Paket mit großflächiger Kopfbrause, Stabhandbrause und innovativer Duschsteuerung GROHE SmartControl, für jedes Budget findet sich die richtige Lösung. Darüber hinaus ermöglicht GROHE auch hinter der Wand große Flexibilität bei der Gestaltung des persönlichen Duscherlebnisses: Die GROHE Rapido SmartBox verfügt über drei Abgänge und bietet dadurch viele verschiedene Möglichkeiten mit nur einem Unterputzkörper, der universell für alle Fertigmontagesets geeignet ist: Ob Einhebelmischer, Thermostat oder GROHE SmartControl. Die Zuläufe von unten ermöglichen nicht nur eine einfache Montage, durch die drei Abgänge muss auch nur ein Unterputzkörper, anstatt der der sonst üblichen zwei, installiert werden.



Beratungspotenzial nutzen

Ein tiefes Verständnis für die Wünsche und Vorstellungen des Kunden eröffnet Installateuren zusätzliche Umsatzmöglichkeiten. Um diese wahrnehmen zu können, sollte der Installateur bei der Beratung die Bedürfnisse des Kunden erkennen und die darauf passenden Produktlösungen anbieten. Das persönliche Beratungsgespräch vor Ort bietet die beste Gelegenheit dem Kunden die Möglichkeiten aufzuzeigen, sein ideales Duscherlebnis zu realisieren, und ihn damit vom Kauf zu überzeugen.



Die Ergebnisse im Überblick



Die folgenden Ergebnisse der repräsentativen Studie von GROHE geben wertvolle Einblicke zum Thema Duschen, die Installateuren die Beratung erleichtern:

35% würden gerne ihre Dusche gegen ein neues Duschsystem tauschen

47% würden gerne ihre Handbrause ersetzen/ 35% ein Thermostat statt ihres Einhandreglers einbauen

Beim Kauf von Duschprodukten wird vorrangig auf folgende Eigenschaften geachtet:

87% Langlebigkeit



78% hohe Qualität



68% Komfort bieten



58% nachhaltig produziert sein



56% innovativ sein

39% setzen bei der Kaufentscheidung auf die professionelle Beratung durch einen Installateur

37% kaufen Duschen in einem Fachgeschäft

58% würden das neue Produkt von einem Installateur montieren lassen

Weiteres Wissenswertes über Kundenwünsche und Informationen zu den GROHE Duschsystemen erhalten Sie im Produkt Factsheet.

Meldung[1] 71 % der Deutschen duschen im Sommer ein- oder mehrmals am Tag, im Winter sind es 48%.

Meldung[2] Für 82% der Deutschen muss ihre Dusche funktional sein; für 72 % ist eine intuitive Bedienung wichtig.

Meldung[3] Bei 63% der Deutschen soll das Duschsystem den persönlichen Einrichtungsstil widerspiegeln; 58% ist ein ansprechendes Design wichtig.

Meldung[4] 48% der Deutschen duschen gern lange und ausgiebig.

Meldung[5] 65% duschen morgens, um frisch in den Tag zu starten.

Meldung[6] 43% der Deutschen sehen das Badezimmer als einen Ort der Isolation, in dem sie sich Zeit für sich selbst nehmen können.