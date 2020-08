HERZ-LEGIOFIX dient dazu, eine Infektion des Nutzers durch erwärmtes Trinkwasser (via Bakterien wie z.B.: Legionellen, Pseudomonaden) zu verhindern. Durch Einatmen oder durch Kontakt mit diesen Erregern kann es zum Auftreten von diversen Krankheiten kommen. Daher findet es besondere Anwendung an Orten mit Personen die ein geschwächtes Immunsystem aufweisen oder in öffentlichen Gebäuden wie z.B.: Kranken- und Kuranstalten, Pflege- und Badeeinrichtungen oder Beherbergungs- und Gemeinschaftsbetrieben.

Wichtig ist, dass der Einbau maximal sechs Meter vor der nächsten Entnahmestelle erfolgt.

Während des Normalbetriebes ist der Bypass geschlossen und das Warmwasser fließt über ein voreingestelltes Trinkwassermischventil. Zur Spülung mit Heißwasser wird der Bypass geöffnet. Nach Beendigung eines Spülbetriebes stellt sich das HERZ-LEGIOFIX selbstständig wieder auf Normalbetrieb zurück.

Alle wasserführenden Teile bestehen aus entzinkungsbeständigem Messing. Der maximale Betriebdsdruck beträgt 10 bar, die minimale Betriebstemperatur 2 °C und die maximal zulässige Betriebstemperatur 90 °C. Im Lieferumfang enthalten ist eine weiße Kunststoffabdeckung.

Auf www.herz.eu finden Sie detaillierte Informationen zum HERZ-LEGIOFIX. Besuchen Sie uns!