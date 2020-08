Seit dem 15. August 2020 ist Dr. Horst Andreas Arnet (53) als neuer Chief Operations Officer bei der Glen Dimplex Deutschland GmbH und übernimmt damit als Teil der Geschäftsführung die Gesamtverantwortung für den Bereich Operations. Damit übernimmt Dr. Arnet die Leitung, Steuerung und Organisation der Betriebsprozesse und der betrieblichen Leistungen für die Angebotsmarken Dimplex und Riedel. In seiner neuen Position berichtet Dr. Arnet direkt an den Geschäftsführer Clemens Dereschkewitz.

Horst Arnet hat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ein Studium zum Diplom-Ingenieur mit dem Schwerpunkt Maschinenbau/ Fertigungstechnik absolviert und anschließend dort am Lehrstuhl für Fertigungstechnologie seine Promotion geschrieben. Ab 1999 war er in verschiedenen Funktionen mit zunehmender Verantwortung in der Schaeffler Gruppe tätig. Unter anderem verantwortete er als Leiter den globalen Werkzeug- und Prototypenbau der Gruppe.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Horst Arnet einen erfahrenen neuen Kollegen für unser Führungsteam gewinnen konnten. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Stephen Nixon für seinen Einsatz als Interim-COO und wünschen Ihm alles Gute und viel Erfolg für seine zukünftigen Projekte.“ - so Clemens Dereschkewitz, Geschäftsführer von Glen Dimplex Deutschland.