Neu bei delphis unic und living sind seit diesem Jahr die modernen Badheizkörper, die hinsichtlich Formen und Farben keine Wünsche offen lassen. In der Linie delphis unic sind diese mit Paneelen ausgestattet, in seitlich geöffnet und geschlossen und auf Wunsch in einer Sonderfarbewählbar. Badheizkörper der Serie delphis living sind die ideale Ergänzung für Bäder, in denen runde Formen im Fokus stehen. Zudem punktet living mit einer nach links geöffneten Elektrovariante, die die ErP-Richtlinie erfüllt.

Alle anderen Badheizkörper beider Linien sind drehbar und können wahlweise nach links oder rechts installiert werden. Somit passen sie sich perfekt die örtlichen Gegebenheiten an.

Weitere Informationen finden sich im delphis-Prospekt „faszinierend im detail – badheizköper“ auf www.delphis.de/downloads sowie bei jedem delphis-Fachhändler.